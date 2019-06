Jsem zklamaná, jsem smutná. Předvedla jsem doma tužku, litovala oštěpařka Ogrodníková

Měla to být na Zlaté tretře v Ostravě pikantní bitva dvou nejlepších českých oštěpařek, pro Nikolu Ogrodníkovou okořeněná navíc tím, že se odehrávala na Městském stadionu, kde atleticky vyrostla. Češkám ale závod nevyšel. Odchovankyně vítkovické atletiky zapsala jediný platný pokus, když prvním pokusem poslala své náčiní do vzdálenosti 53,97 metru a to ji stačilo na poslední 8. příčku. Za vítěznou Sarou Kolakovou (64,45 m) z Chorvatska zaostala téměř o jedenáct metrů.

„Jsem zklamaná, jsem smutná, moc jsem chtěla na domácím stadioně uspět, ale předvedla jsem tužku," soukala ze sebe zklamaná Ogrodníková. Barbora Špotáková hodila 60,01 metru a skončila čtvrtá, Irena Šedivá hodem 58,83 metru obsadila šestou přičku a Nikol Tabačková výkonem 54,17 metru sedmou pozici.

Závod se vám nevyvedl. Třikrát jste hodila oštěp úplně mimo výseč. Necítila jste se dobře?

Cítila, ale ty hody mimo mě skolily. To je pro tu hlavu takové... Říkáte si každý hod: Jo, pojď, teďka to už bude dobré. Nestresuj se. Víc a víc se snažíte házet doprava a o to více se to všechno otevírá.

Jak moc vás mrzí, že to bylo na domácím stadionu?

O to více. Ta atmosféra je tady hodně fajn. Tohle mě asi svazovalo. Chtěla jsem se předvést a před každým dalším pokusem jsem se uklidňovala. Ale dneska mi to vůbec nešlo.

Od květnového závodu v německém Offenburgu, kde jste si vylepšila osobní rekord na 67,40 metrů, vás trápí záda. Limitovala vás i dnes?

Dneska jsem to táhla technicky špatně, takže zítra se zřejmě moc nepohnu. Mám ta záda už tak rozbitá, že zítra to bude takové hodně bolavé.

Jak hodnotil závod trenér Rudolf Černý?

Shodli jsme se na tom, že jsem házela špatně technicky, hodně jsem to otvírala, takže proto ty hody letěly mimo výseč. Já sice házím vlevo normálně, ale letos se mi ještě tolik pokusů mimo výseč nepodařilo.

Prakticky ihned odjíždíte na Evropské hry do běloruského Minsku. Tam vás mohou čekat až čtyři závody. Jak se na to těšíte?

Máme s Irenou Šedivou výjimku, že já budu v neděli začínat a další závody budou na ní. Budu se snažit tady tenhle závod hodit za hlavu a postoupit hned do semifinále, abychom těch závodů opravdu měly co nejmíň, protože kdybych nepostoupila hned z kvalifikace, tak nás čeká ještě čtvrtfinále.