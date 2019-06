Letošní diskařská jednička Dacres jamajský titul nezískal

První muž letošních světových tabulek v hodu diskem Fedrick Dacres utrpěl na jamajském šampionátu porážku. Úřadující vítěz Her Commonwealthu hodil v sobotu v Kingstonu 63,49 metru a zaostal o více než sedm metrů za svým týden starým národním rekordem z Rabatu (70,78). Titul získal jeho tréninkový partner Traves Smikle výkonem 66,33 metru.

"S výkonem nejsem úplně spokojený, ale mám titul a to je fajn. Naposledy se mi to povedlo v roce 2012. Je to jen další krok k tomu hlavnímu, což je mistrovství světa," řekl agentuře Reuters Smikle, který letos hodil nejdál 67,57. Oba diskaři si zopakovali umístění z květnového Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově.

Také Dacres už myslí na mistrovství světa a chce zlepšit vyrovnanost svých výkonů. "Jde o to snažit se být na takové úrovni, abych mohl pokaždé bojovat o stupně vítězů," uvedl.