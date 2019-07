Cíl, vyhrál jsem! Nebo ne? Etiopská hvězda si uřízla pořádnou ostudu

Byl to moment, na který etiopský běžec Hagos Gebrhiwet jen tak nezapomene. Během pátečního závodu Diamantové ligy v Lausanne byl totiž přesvědčen, že závod na 5000 metrů vyhrál. A také začal svůj triumf spolu s fanoušky slavit. Mělo to jeden háček. Do cíle totiž zbývalo ještě jedno kolo...