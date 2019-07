Čtvrtkařka Vondrová získala na ME do 23 let stříbro

Lada Vondrová získala na atletickém mistrovství Evropy do 23 let v Gävle stříbro v běhu na 400 metrů. Devatenáctiletou českou favoritku v závěru předstihla Polka Natalia Kaczmareková, která zvítězila v osobním rekordu 52,34 sekundy a Vondrovou porazila o šest setin. Lada Vondrová na archivním snímku během odletu na halové ME do Glasgow. Vlastimil Vacek, Právo Vondrová, stříbrná medailistka za štafety na Evropských hrách v Minsku, přijela do Švédska s nejlepším letošním časem ze všech čtvrtkařek 52,13 a vyhrála i semifinále. Ve finále pardubická atletka zrychlila na dvoustovce a ještě pár metrů před cílem vedla, finiši o dva roky starší Kaczmarekové ale neodolala. "Samozřejmě mě mrzí ten kousek, ale už mi v konci došlo. Druhé místo je super, já jsem chtěla jakoukoliv medaili, ale vůbec jsem nevěděla, jestli to dokážu," řekla Vondrová na facebookovém profilu České atletiky. Hodinu před finále běžela Vondrová semifinále na 400 metrů překážek a postoupila ze čtvrtého místa. Vendula Hluchá skončila na osmistovce na osmé pozici, poslední byl ve finále i dvanáctý tyčkař Matěj Ščerba. Mistrovství Evropy atletů do 23 let v Gävle (Švédsko): Muži 200 m (vítr -0,1 m/s): 1. Boldizsar (Brit.) 20,89 400 m: 1. Saidy (Fr.) 45,79 1500 m: 1. Fontes (Šp.) 3:50,38 5000 m: 1. Gressier (Fr.) 14:16,55 tyč: 1. Lita Baehre (Něm.) 565 ... 12. Ščerba 510 v kvalifikaci 13. Bárta 505 17. Holý (všichni ČR) 505 oštěp: 1. Mrzyglód (Pol.) 84,97 kladivo: 1. González (Šp.) 74,36 Ženy 200 m (-0,9 m/s): 1. Bukšaová (Lot.) 23,24 ... v semifinále 10. Bendová (ČR) 24,20 400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 52,34 2. Vondrová (ČR) 52,40 3. Miklosová (Rum.) 52,66 800 m: 1. Reekieová (Brit.) 2:05,19 ... 8. Hluchá (ČR) 2:09,34 3000 m př.: 1. Möllerová (Dán.) 9:27,31 výška: 1. Levčenková (Ukr.) 197 koule: 1. Kenzelová (Něm.) 17,94 ČTK