Budu zase ten zlej klučina, plánuje Staněk. Chtěl potěšit oslavenkyni Fibingerovou

Za 21 metrů letěly oba vaše měřené pokusy. Jak vás to těší?

Byl jsem na dovolené, už byla třeba, a evidentně to nebyl špatný tah, když jsem předvedl 21 metrů. Trochu utrápených, protože prvním pokusem jsem zajistil, pak už přidal jen trochu, což mě mrzí, protože na tom kruhu se dá hodit daleko. Ale určitě to bylo lepší než trénink, ideální povzbuzení do další práce.

Jak se vám závodilo na menším, ale kvalitně obsazeném mítinku v Kladně?

Diváci jsou tu blíž, tak jsem byl roztěkanější, spousta lidí se chtěla vyfotit, měl jsem tu hromadu kamarádů, neměl jsem úplně svůj režim. Možná bych ještě po té dovolené potřeboval víc klidu, přemýšlel jsem, co udělat jinak a líp. Ale po týdnu válení na sluníčku a ježdění na skútru není 21 metrů vůbec špatných.

Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk na kladenském Sletišti.

Ivana Roháčková

Už jste si někdy dopřál dovolenou v půlce sezony, nebo to byla novinka s ohledem na to, že mistrovství světa v Dauhá je až na přelomu září a října?

To bylo poprvé, vzali jsme zájezd na poslední chvíli. Nebyla to posezonní dovolená, že bych úplně vypnul. Snažil jsem se trochu šetřit, nebýt celý den na sluníčku, ale dvě kila se mi tam bohužel podařilo zhubnout. Ale odpočinul jsem si, teď bude čas na trénink, pojedeme na dvě soustředění, aby se hlava a tělo spojily na to házení a věřím, že zase budu ten zlej klučina. (úsměv)

Chtěl jste v Kladně potěšit dobrým výkonem i koulařskou legendu Helenu Fibingerovou, která závod sledovala na vlastní oči v den svých sedmdesátin?

To jsem určitě chtěl. Když jsem začal tou jednadvacítkou, věřil jsem, že se dá hodit daleko. Ale jak nejsem vyházený, motal jsem se v tom. I tak to byl jeden z nejlepších závodů. Většinou jsem měl jeden úlet a pak se plácal na 20,60. Teď i ty nepovedené byly k jednadvacítce.

Co vás čeká za další závody?

Diamantovou ligu mám až 24. srpna v Paříži, teď mě čeká soustředění v Ostravě, odkud pojedeme rovnou do Brna na mistrovství republiky. Pak poletím na mítink do Varšavy, další soustředění a Bydhošť.

Proč jste před domácím šampionátem zvolil soustředění v Ostravě?

Byli jsme tam i v zimě, hodí se to. Než jet v pátek do Brna po D1, je lepší jet z Ostravy. Tam mám klid na atletiku, neřeším blbosti okolo jako kdo mi uvaří… Navíc tam jsou dobré podmínky pro trénink, tak je využijeme.