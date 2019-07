Tyčkařka Švábíková získala na ME do 23 let stříbro

Tyčkařka Amálie Švábíková získala na mistrovství Evropy atletů do 23 let v Gävle stříbrnou medaili. Juniorská mistryně světa z loňského roku skočila ve finále 435 centimetrů a navázala na sobotní druhé místo čtvrtkařky Lady Vondrové.

Devatenáctiletá Švábíková skákala nižší výšky bez potíží, ztroskotala až na 445 cm, které jako jediná překonala Švýcarka Angelica Moserová a pak přidala ještě 11 centimetrů. O stříbru české tyčkařky rozhodl lepší zápis, než měla třetí Ruska Jelizaveta Bondarenková.

"Po těch mých výkonech na začátku sezony jsem to fakt nečekala a stříbro už vůbec ne. Co si budeme povídat, ten výkon není tak vysoký a holkám se to nepovedlo. Takže to bylo i kapku se štěstím, ale na to se nehraje," řekla Švábíková na facebooku České atletiky. Nikola Pöschlová překonala rovné čtyři metry a obsadila sedmé místo.

Vondrová doběhla v závodu na 400 metrů překážek šestá. Stříbrná medailistka ze sobotní hladké čtvrtky zaostala časem 57,29 za osobním rekordem o 51 setin a za dalším cenným kovem téměř o sekundu.

Zvítězila Belgičanka Paulien Couckuytová v osobním rekordu 56,17. Ve finiši předstihla favorizovanou Italku Lindu Olivieriovou, které v závěru došly síly a poslední metry do cíle spíše jen doklopýtala.

Výškař Marek Bahník skončil osmý, trojskokan Ondřej Vodák neprošel z deváté pozice do užšího finále. Vít Hlaváč si v chodeckém závodu na 20 kilometrů vylepšil osobní rekord o více než dvě minuty a došel na jedenáctém místě.

Desetiboj ovládl Němec Niklas Kaul se součtem 8572 bodů. V soutěži přitom dlouho vedl Estonec Johannes Erm, ale Kaul pak hodil oštěpem 77,36 metru a triumf podtrhl jednoznačně nejrychlejší závěrečnou patnáctistovkou (4:17,63).