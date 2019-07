Snová sezona! Teenagerka pojede na mistrovství světa. Přidá i druhou trať?

Mistrovský titul, výrazný osobní rekord a k tomu limit pro mistrovství světa. Ideální závod?

Mám obrovskou radost. Titul je super, ale mě tolik nezajímal, já spíš chtěla osobák. Kdybych byla poslední v čase 51,71, jsem maximálně spokojená. A limit je největší radost. Vůbec jsem nevěděla, jestli to zvládnu, v koutku duše jsem věřila, ale běžet pod 51,80 není žádná sranda.

Ještě vloni jste měla osobní rekord 52,96.

Je to moje životní sezona, ten výkonnostní skok je velký. Když nepřijde žádné zranění, bude to úplně snová sezona.

Vy jste se přitom limitu letos blížila i na čtvrtce překážek, kde jste si věřila víc?

Já překážky moc nemám ráda, tak asi na hladké čtvrtce. I když by to bylo na překážkách možná snazší, s tímhle časem bych překážky pod 56 sekund zaběhnout měla. Ale moje hlava mě na překážky nějak nepustí…

Už v pátek jste běžela na rozdíl od většiny soupeřek naplno. Chtěla jste zkusit limit už v rozběhu?

V pátek měly být lepší podmínky, ale nakonec se vítr otočil, tak to nebylo nic moc. Ale já jsem zvyklá běhat dva dny po sobě naplno.

Lada Vondrová při rozběhu na mistrovství republiky v Brně.

ČAS - Eduard Erben

V čem byl ten finálový běh lepší?

Na první dvoustovku foukalo do zad, možná jsem to mohla rozběhnout ještě rychleji, ale jinak byly podmínky o sto procent lepší. V pátek bylo až moc velké vedro, teď to bylo v pohodě.

Jak vás těší skalp Zuzany Hejnové, který jste letos získala i na halovém šampionátu?

Samozřejmě prestižní to je, přece jen je dvojnásobná mistryně světa, super běžkyně… Měla jsem ji v dráze před sebou, tak jsem o ní nevěděla, což mi moc nevyhovovalo, ale člověk musí běžet naplno v každé dráze.

Je pro vás Hejnová i trochu vzorem?

Tak to neberu, vzory si nedávám. Říkám si, že člověk by měl být pořád hlavně sám sebou.

Zkusíte ještě třeba zabojovat o limit pro mistrovství světa i na její hlavní trati, tedy 400 metrů překážek?

Uvidím, tenhle čas úplně zamíchal s kartami. Domluvím se s trenérem, spíš doufám, že překážky už zkoušet nebudu. (úsměv)

Na mistrovství Evropy do 23 let v Gävle jste si zkusila obě tratě, připadalo by to v úvahu i v Dauhá?

Je pravda, že bych tam s velkou pravděpodobností skončila v rozběhu, tak by možná nebylo na škodu si tam zkusit překážky…

V Gävle jste po náročném programu doběhla těsně stříbrná na čtvrtce. Nezalitovala jste, že kdybyste síly upnula jen k hladké čtvrtce, mohla jste být mistryní Evropy?

Chvilku jsem zalitovala, protože to bylo o kousek, a asi to tím bylo. Ale nebyla jsem z toho nešťastná, takhle jsme se domluvili, byla to zkušenost.

Je pravda, že vy jste na množství startů zvyklá, ale také už jste si prošla i únavovými zraněními. Plánujete se víc šetřit?

Je pravda, že čím víc absolvuju kvalitních běhů, tím je to náročnější na nohy a hrozí víc zranění. Proto si teď dám asi oddech, ještě je tam mistrovství Evropy družstev, a pak už bychom se chystali směrem k Dauhá.