Skvělý čas, smeká Hejnová. Ale světový rekord čekala spíš od někoho jiného

Ráno jí blikla na telefonu zpráva s hodnotou světového rekordu Dalilah Muhammadové 52,20 s. „Já nejdřív vůbec nevěděla, o co jde,“ usmívala se dvojnásobná mistryně světa na 400 m překážek Zuzana Hejnová. „Když jsem se probrala a podívala se na výsledky, překvapily mě,“ uznala.

Za žhavější adeptku na rekord se považovala mladičká Sydney McLaughlinová.

Rozhodně. Jestli jsem ho od někoho čekala, tak od Sydney. Nevím, co si o tom myslet, je to skvělý čas, Muhammadová teď asi hodně trénovala, šest týdnů od Osla nezávodila.

Americký šampionát je rychlými časy pověstný, ne vždy se je ale podaří zopakovat.

Právě, předloni tam běžely tři holky pod 53 sekund, byl to nejlepší závod historie, a pak se tomu dokázala přiblížit jen jedna. Připravují se na domácí šampionát jako na vrchol, ale teď bude náročné tu formu udržet další dva měsíce do mistrovství světa v Dauhá.

Zlatá Zuzana Hejnová a stříbrná Dalilah Muhammadová na snímku z MS v Moskvě 2013. Vpravo další Američanka, bronzová Lashinda Demusová.

ČAS - Aleš Gräf

S Muhammadovou se potkáváte dlouho, už v Moskvě 2013 byla na mistrovství světa za vámi stříbrná. Bavily jste se někdy spolu?

Vůbec. Přijde mi, že se s ostatními nebaví, ani se nijak moc neprojevuje. I teď po rekordu se za cílem skoro neradovala, přijde mi, že je bez emocí. Takže ji vlastně vůbec neznám.

Právě v roce 2013 se i o vás mluvilo jako o adeptce na rekord. Myslela jste tehdy na něj?

Já věděla, že půl sekundy, co mi chybělo, je dost. Ono se to nezdá, ale v těchto relacích to je fakt velký rozdíl. I když Muhammadová se teď taky zlepšila skoro o pět desetin…

Dalilah Muhammadová překonala na mistrovství USA světový rekord na 400 metrů překážek.

Charlie Neibergall, ČTK/AP

Letos si troufáte ideálně na jaký čas? Zatím máte na kontě výkon 54,11.

Věřím, že bych mohla běžet kolem 53,60, možná i malinko rychleji, když sednou podmínky.

To by mohl být přes aktuální super výkony Američanek v Dauhá medailový čas?

Většinou byl. Ale v Dauhá to bude zrádné, šampionát je extrémně pozdě, v těžkých podmínkách a vedru, na které nejsme nikdo zvyklý…