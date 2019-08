Drsná výheň během olympiády? Češi přicházejí i s netradiční vychytávkou

Vloni vlna extrémních veder zabila v Japonsku přes tři desítky lidí. Jedenáct obětí a na 5000 hospitalizovaných si vysoké teploty vyžádaly i minulý týden. A tak při očekávané připravenosti organizátorů na pořádání olympijských her jsou právě nevyzpytatelné přírodní podmínky tím, na co se česká výprava snaží co nejpečlivěji nachystat.