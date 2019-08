Naprostá dominance! Hejnová na ME družstev ovládla 400 metrů překážek

Čtyřnásobná medailistka z letošních mítinků Diamantové ligy Hejnová na poslední chvíli svolila k tomu, že v Bydhošti poběží svoji hlavní disciplínu místo původně plánované hladké čtvrtky, aby co nejvíce pomohla českému týmu v boji o záchranu v superlize.

Nakonec byl největší komplikací její zdravotní stav. "Nic mi není, ale mám teplotu, cítím se hodně slabá," řekla České televizi. Po pátečním rozběhu měla teplotu 37,5 a ráno jí vůbec nebylo dobře. "Od včera se ten stav zhoršil. Myslela jsem si, že vůbec nebudu moci běžet. Tentokrát to pro mě bylo fakt těžké, i když to nevypadalo. Ten samotný závod jsem zvládla dobře. Jsem hrozně ráda, že jsem vyhrála, to byl cíl," doplnila.

I když Hejnovou trápila v Polsku zvýšená teplota, zvládla dva běhy v průběhu dvou dní. Ve finále se na rozdíl od pátečního rozběhu, kdy zakopla o předposlední překážku, vyhnula technickým problémům a v cílové rovince kontrolovala pozici.

Müller si vylepšil osobní rekord

Na mužských dlouhých překážkách si Vít Müller vylepšil osobní rekord o 23 setin na 49,36 a ve vyrovnaném závěru obsadil páté místo. Na šest setin se přiblížil limitu IAAF pro účast na mistrovství světa v Dauhá, takže si výrazně zvýšil šanci získat pozvání na světový šampionát díky postavení ve světových tabulkách. "Čas super. Mám radost z toho, že jsem se posunul v tabulkách. Ten čas je brutus a určitě se budu chtít ještě zlepšovat," řekl.

Šestou příčku obsadila za výkon 436 centimetrů tyčkařka Romana Maláčová a šestí v protivětru skončili také Jan Veleba (10,76) a Klára Seidlová (11,77) na stovce.