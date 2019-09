Luxus jako ve Vegas. Jen venku je to šok, říká osamělá česká skokanka

Není vám tu trochu smutno jako jediné tyčkařce?

Vlastně i celkově skokance, v Londýně nás přitom bylo sedm… Doufala jsem, že tam Honza Kudlička nějak ten limit došoupe, vždycky je lepší, když jsou na akci aspoň dva tyčkaři a pomůžou si. Po závodech si řekneme, na co dát pozor, je to škoda…

Jaké máte zatím první dojmy z Dauhá? Hotel Marriott, který obývá i česká výprava, v těsné blízkosti obchodního centra působí luxusním dojmem…

Je to tu krásné, podobný luxus jsem zažila jen ve Vegas, takže i trochu podobné klima. (úsměv) Tady je to ještě silnější, když vyjdete ven, je to takový šok. Ale snažím se ty zhoršené podmínky brát spíš jako výzvu než jako minus.

Tyčkařský sektor už jste stihla obhlédnout?

Na hlavním stadionu ne, překvapilo mě, že oficiální trénink byl už ve středu, většinou bývá den před startem šampionátu. Ale vím, že má být klimatizovaný na 24 stupňů, což je ideální, daly jsme si to i na pokoji, protože jsem po nemoci, tak se nebojím, že přijde znova. (úsměv)

Co vám bylo?

Já se toho trochu obávala, většinou mě nemoc dožene po sezoně, když už je organismus vyřízený a dá si nucené volno. Teď přišla po mistrovství republiky družstev, byla jsme z toho trochu ve stresu, i na šéftrenéra jsem byla malinko nepříjemná, když mi volal. Ale za ty tři dny jsem si odpočala a další tréninky byly dobré. Ono je možná lepší někdy ubrat a nehrotit to. Šlo mi to pak možná lépe než před nemocí.

Takže kvalifikační limit 460 centimetrů vám přijde přijatelný?

Myslela jsem, že bude výš. Podle posledních tréninků jsem na laťku 450 centimetrů skákala, takže forma je. Teď už to jen spojit s hlavou a bude to skvělé.

Co čekáte od klimatizace na stadionu?

Já jsem koukala na trénink Američanek, které tu kvůli jetlagu byly déle, a těm, co se lepí na tyč, úplně v té teplotě nedržela. Takže se stalo, že jim při skoku vyklouzla z ruky. To mě překvapilo, při těch 24 stupních by se to nemělo projevit.

Možná hraje roli vysoká vlhkost.

Ale ta by při klimatizaci také neměla být tak velká. Překvapilo mě to, každopádně jsem ráda, že já si na ruce dávám magnesium.

Kdo vás vlastně teď trénuje? V Polsku vás dlouho vedl Dariusz Los, teď máte jako kouče uvedeného Kaspera Chlonda, je tu s vámi Zdeněk Lubenský…

Kasper mi dělal fyzickou kondici už když jsem byla u Lose. S ním jsem se připravovala ještě na halu, na léto jsme se bohužel finančně nedomluvili. Využila jsem toho, že tu můžu mít Zdeňka jako zkušeného trenéra u sektoru, to je úplně něco jiného než být na závodě sama. Na mistrovství světa potřebuju zpětnou vazbu a zkušený přístup, tak jsem ráda, že tu je.

Ostatně jste spolu v minulosti spolupracovali.

Já spolupracovala s více trenéry a se všemi mám dobrý vztah. Myslím, že kdybych poprosila kohokoliv, tak mi pomůže, za to jsem ráda.