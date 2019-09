Favorit Coleman vyhrál stovku na MS ve výkonu roku

Coleman si prohodil pořadí s obhájcem titulu Justinem Gatlinem, který v sedmatřiceti letech vybojoval stříbro za 9,89. Na stupně vítězů se vrátil dvojnásobný olympijský medailista z Ria de Janeiro Andre de Grasse z Kanady, kterého v posledních letech provázely různé zdravotní problémy. Osobní rekord 9,90 mu přinesl bronz.

Pořadatelé pro vrchol dnešního programu připravili působivou prezentaci. Zhasli stadion, na dráhu i na plochu promítali videomapping, který doprovázeli žánrovými záběry na velkoplošných obrazovkách. Finalisty pak představovali osvícené kuželem reflektorů, přičemž jejich jména promítali na cílovou rovinku.

Coleman bleskurychle odstartoval a nikdo se mu neodkázal přiblížit. Po loňském halovém světovém titulu na 60 metrů získal první sprinterské zlato na venkovním MS. O šampionát přitom kvůli zameškaným dopingovým testům málem přišel, ale Americká antidopingová agentura (USADA) proti němu kvůli formálním důvodům nakonec nevznesla obvinění.

Zatímco stovka měla očekávaného vítěze, v dálce se o obrovské překvapení postaral Tajay Gayle. Třiadvacetiletý Jamajčan si vylepšil osobní rekord o 37 centimetrů na 869, což je nejlepší regulérní výkon této sezony. Zaskočil všechny favority včetně kubánského vítěze kvalifikace Juana Miguela Echevarríi, který skončil výkonem 834 cm až třetí ještě za olympijským vítězem Jeffem Hendersonem z USA (839). Obhájce titulu Luvo Manyonga z USA zůstal bez medaile čtvrtý, od bronzu ho dělilo šest centimetrů.

Gayle do finále proklouzl z páteční kvalifikace jako poslední výkonem 789 centimetrů. Dnes ale přišel jeho den. Už v prvním pokusu ulétl na 846 cm a šokoval soupeře. I to by mu stačilo na zlato. Při čtvrtém skoku si vylepšil osobní maximum o dalších 23 centimetrů, na což nikdo nenašel odpověď. "Byl to perfektní skok. Jsem velmi vděčný, že jsem jako první Jamajčan získal zlato v dálce. Včera jsem o tom moc přemýšlel, ale při rozběhu není nic k přemýšlení," uvedl.

Nizozemka Sifan Hassanová jako první Evropanka od Göteborgu 1995, kde triumfovala Portugalka Fernanda Ribeirová, získala světový titul v běhu na 10.000 metrů. Ukončila nadvládu Keňanek a Etiopanek, které si mezi sebou rozdělily předchozích jedenáct zlatých medailí z MS.

Reprezentantky afrických velmocí udávaly tempo, ale Hassanová záhy dotáhla ztrátu, poté co nezachytila jejich první nástup. Kilometr před cílem nastoupila Etiopanka Letesenbet Gideyová, ale Hassanová se ji vydala stíhat a při zvonění do posledního kola ji předstihla. Šestadvacetiletá Nizozemka s etiopskými kořeny, která zvládá tratě od 1500 metrů po půlmaraton, uplatnila rychlý závěr a vítězným časem 30:17,62 se dostala do čela letošních tabulek. Stříbrná Gideyová (30:21,23) na ni ztratila přes tři a půl sekundy. Bronz získala Keňanka Agnes Jebet Tiropová (30:25,20).

V Dauhá se Hassanová pokusí o double, jen ještě neví, jaký bude. "Teď se musím rozhodnout, jestli poběžím 1500, nebo 5000 metrů," poznamenala. Ať si vybere jakoukoliv trať, bude patřit k favoritkám.

DeAnna Priceová jako první Američanka vyhrála na atletickém MS soutěž v hodu kladivem.

David J. Phillip, ČTK/AP

DeAnna Priceová jako první Američanka vyhrála na atletickém mistrovství světa soutěž v hodu kladivem. Výkonem 77,54 metru potvrdila pozici letošní tabulkové jedničky a s více než metrovým náskokem zvítězila před Joannou Fiodorowovou z Polska.

Ta si v Dauhá vylepšila osobní rekord na 76,35 a ziskem stříbra zastoupila zraněnou slavnější krajanku Anitu Wlodarczykovou, jež ovládla poslední tři šampionáty a zvítězila celkem čtyřikrát. Číňanka Wang Čeng (74,76) získala po předloňském stříbru bronz.

Pro českou reprezentantku Kateřinu Šafránkovou skončil šampionát už v páteční kvalifikaci.

Na programu je dnes ještě další noční závod v zálivu Corniche. Tentokrát se budou s vedrem a dusnem potýkat chodci a chodkyně na 50 kilometrů.