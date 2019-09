Ruská výškařka Lasickeneová má třetí zlato

Ruská výškařka Marija Lasickeneová získala potřetí za sebou titul mistryně světa. V Dauhá skákala všechny výšky až do 204 centimetrů na první pokus, ale v mimořádně kvalitní soutěži našla nečekanou soupeřku. Teprve osmnáctiletá Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny vylepšila světový juniorský rekord o tři centimetry a s velkou favoritkou prohrála jen na horší pokusy.

Nor Karsten Warholm, vítěz běhu na 400 m překážek.

Nor Karsten Warholm završil čtvrtý den šampionátu očekávaným triumfem v běhu na 400 m překážek v čase 47,42 a zopakoval vítězství z Londýna. Útoku na světový rekord Američana Kevina Younga z roku 1992 se diváci nedočkali, potěšilo je ale třetí místo Abderrahmana Samby, který vybojoval první medaili pro hostitelskou zemi. Největším Warholmovým soupeřem byl stejně jako ve finále Diamantové ligy v Curychu Američan Rai Benjamin, ale i tentokrát prohrál.

Také Muktar Edris z Etiopie obhájil titul v běhu na 5000 metrů v čase 12:58,85 a světového zlata se konečně dočkal Švéd Daniel Stahl, nejlepší diskař posledních let a lídr letošních tabulek. Litevec Adrius Gudžius, který ho připravil o před dvěma lety v Londýně připravil o vítězství, tentokrát neprošel ani do užšího finále.

Ve výškařském sektoru dnes dva metry nestačily na medaili, Ukrajinka Julija Levčenková s tímto výkonem zůstala pod stupni vítězů. Dokonale ji zastoupila její krajanka Mahučichová, která teprve před dvěma týdny oslavila osmnácté narozeniny. Dva metry zdolala až na třetí pokus, ale pak překonala ještě dvě následující výšky a přinutila Lasickeneovou bojovat až do konce.

Na pětikilometrové trati se mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen v posledním kole pokusil zaskočit africké soupeře, ale v závěru jim nestačil a doběhl pátý. S Edrisem nejdéle držel krok jeho krajan Barega. Nadvládu etiopských běžců narušil na třetím místě Kanaďan se somálskými kořeny Mohammed Ahmed.

Muktar Edris z Etiopie obhájil v Dauhá titul mistra světa v běhu na 5000 metrů.

Petr David Josek, ČTK/AP

Norské trio bratrů Ingebrigtsenových sice vládne v Evropě, ale na africké vytrvalce stále nestačí. Dlouho se drželi v závětří, v posledním okruhu nastoupil nejmladší z trojice Jakob, ale útoku Etiopanů neodolal. Ti se během závodu vzorně střídali ve vedení a nakonec si to rozdali o medaile.

Edris letos nijak nezářil, ale na vrchol sezony se připravil skvěle a v závěrečné dvoustovce byl nejlepší. Pro stříbro si doběhl Barega, letos nejrychlejší Telahun Bekele skončil těsně pod stupni vítězů. Jakob Ingebrigtsen zůstal jen devět desetin za svým osobním rekordem, ale stačilo to jen na páté místo.

Běh žen na 3000 m překážek byl velkým sólem světové rekordmanky Beatrice Chepkoechové z Keni, která proběhla cílem v čase 8:57,84 s více než čtyřsekundovým náskokem. Ale africká nadvláda nebyla tak velká, jak by se zdálo při pohledu do letošních tabulek. Obhájkyně titulu Američanka Emma Coburnová přidala do své sbírky stříbro v osobním rekordu a třetí doběhla stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu Němka Gesa Krauseová.

Osmistovku vyhrála Halimah Nakaayiová z Ugandy.

Lucy Nicholson, Reuters

Osmistovku vyhrála překvapivě Halimah Nakaayiová z Ugandy v národním rekordu 1:58,04. Američanka Ajee Wilsonová, největší favoritka a vítězka Diamantové ligy, vbíhala do cílové rovinky na první pozici, ale došly jí síly a prohrála i boj o stříbro s krajankou Raevyn Rogersovou.