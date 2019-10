Byla jsem trochu lenivá, hlásila Hejnová. Vítězku nehonila

Necítila se nejlépe, ale svůj základní cíl při vstupu do světového šampionátu v Dauhá Zuzana Hejnová s přehledem splnila. Dvojnásobná mistryně světa postoupila do středečního semifinále (od 20:05 SELČ) přímo z druhého místa, zatímco obhájkyně zlata Kori Carterová z USA končí.

Dvaatřicetiletá Hejnová vsadila na osvědčený model, rozběh pojala jako rozcvičení směrem k semifinále a finále. „Také jsem se necítila moc dobře, byla jsem trochu lenivá, ale s tím jsem počítala. Chtěla jsem se proběhnout, pohlídat si postup a v semifinále se mi poběží mnohem líp,“ předpokládala.

Los jí přisoudil nezvyklou devátou dráhu. „V ní jsem asi nikdy neběžela. Vlastně v těch krajních drahách vůbec neběhám a bylo nepříjemné, že jsem kolem sebe nikoho neviděla,“ vyprávěla Hejnová.

Zuzana Hejnová na mistrovství světa v Dauhá.

Ivana Roháčková/ASC Dukla, ČTK

Až v cílové rovince se na její úroveň dostala Ukrajinka Anna Ryžikovová, která ji nakonec i těsně porazila. Hejnová doběhla v poklidu na druhém místě v čase 55,11 s.

„Já se jí ani honit nesnažila. Koukla jsem se doleva a viděla, že tam je jen ona. Věděla jsem, že když postupují čtyři, bylo by zbytečné se vydat, tak jsem se tam zbytečně netlačila,“ přiznala.

Do boje o postup vůbec nepromluvila Američanka Kori Carterová. Obhájkyně zlata bojovala se zdravím celou sezonu, v Dauhá odstoupila zhruba v polovině rozběhu. „Já si úplně nemyslela, že bude favoritka, protože dlouho neběhala, jak asi léčila achilovku,“ tušila Hejnová.

Jedna z kvarteta favorizovaných Američanek je tak ze hry, tři zůstávají. A Hejnová se zájmem sledovala, jak si vedou, ani Ashley Spencerová nevypadala úplně přesvědčivě. „Tolik jí nevěřím. Ale ona je hrozně nevyzpytatelná, nechci ji podcenit, dokáže běhat plus minus dvě sekundy jako nic,“ ví Hejnová.

V semifinále půjde naplno

To letošní světová rekordmanka Dalilah Muhammadová i dvacetiletá Sydney McLaughlinová působily v rozbězích suverénně. „Mám pocit, že jsou dobře připravené. I ostatní holky vypadají, že mají docela dobru formu. Jsou tu fakt skvělé podmínky, takže myslím, že o osobáky a letošňáky nebude nouze,“ pochvalovala si Hejnová bezvětří a teplotu, která je na stadionu Chalífa uměla nastavena na 24 stupňů.

Šest let starý osobní rekord Hejnové 52,83 s je asi příliš vzdálený, ale letošní maximum 54,11 s by si ráda posunula i svěřenkyně Dany Jandové. „V semifinále už do toho půjdu naplno, hlavně si musím pohlídat rytmus,“ plánovala.