Vždyť už tu nejsou diváci! Katarský hrdina si po gratulaci od emíra musel na zlato počkat

Byl to nezapomenutelný atletický večer. Dramatický finiš mužského stýplu, který rozsoudila jediná setina ve prospěch Consesluse Kipruta. Nejrychlejší čtvrtka překážek žen historie okořeněná světovým rekordem Dalilah Muhammadové. Ale pro domácí fanoušky se to nejzásadnější a nejkrásnější odehrávalo ve výškařském sektoru. Zatím nejvíce zaplněny stadion v průběhu světového šampionátu rozjásal obhajobou zlata Katařan Mutaz Issa Baršim.

Před stadionem Chalífa se tvořily nekončící kolony aut, poprvé organizátoři odstraňovali plachty zakrývající část spodní tribuny (horní zůstala zakrytá), na nich se tradičně bíle odění Katařané zapojovali do mexických vln.

Syn súdánských rodičů a produkt vyhlášené akademie v Aspire v Dauhá byl největší domácí nadějí na světové zlato. I když si vloni v červenci vážně poranil vazy v kotníku a po operaci nebylo jasné, jestli se vůbec ke skákání dokáže vrátit…

Vrátil se ve velkém stylu! Ve výškařském finále ustál krizový moment, když se na 233 centimetrech zachránil na třetí pokus, ale když pak Baršim 235 a 237 cm zdolal na první pokus, v emocích si strhl jmenovku ze svého dresu a stadion Chalífa se otřásal.

Pravda, trochu nesportovně pak diváci oslavovali neúspěšné pokusy Rusů Michaila Akimenka s Iljou Ivaňukem, ale atmosféra se oproti prvním dnům šampionátu zlepšila o sto procent.

Jen slavnostní vyhlášení organizátorům příliš nevyšlo. Když nejlepší tři výškaře přivedli do rohu stadionu s připraveným pódiem, tribuny už byly vyprázdněné, diváci neměli tušení, že po závodě ještě bude probíhat ceremoniál… A tak si Baršim udělal selfie s několika zbylými fanoušky selfie, pořadatelé výškaře rychle stáhli do útrob stadionu a vyhlášení přesunuli na sobotu, oficiálně z technických důvodů.

Výjimečný večer

„Ale mně to nevadí, stejně už jsem byl unavený,“ mávl rukou Katařan. „Vyhrál jsem spoustu medailí, ale tahle byla doma. Pro mě to byl prostě výjimečný večer. Na stadionu byli mí kamarádi, rodina i emír, viděl jsem radost v očích fanoušků,“ vypočítával Baršim.

Nejvyšší katarský představitel pak šel atletickému hrdinovi své země osobně popřát. „Byl nadšený. Říkal, že jsem předvedl ještě víc, než čekal a že je hrdý,“ tlumočil jejich krátký rozhovor.

A teď doufá, že v jeho stopách se vydá co nejvíc malých Katařanů. „Určitě půjdu do akademie Aspire vyprávět dětem, co můžou dokázat. Také jsem byl jeden z nich. Máme tu skvělé zázemí i podporu. Doufám, že uvidíme v budoucnu spoustu Baršimů, nebo atletů ještě lepších, než jsem já. A nemusí to být jen výškaři,“ přeje si skokanské eso.