Jako přistání na Měsíci! Ve Vídni se chystá druhý pokus o prolomení hranice snů

Nepadne světový rekord, tomu odporují „laboratorní“ podmínky, v nichž se projekt nazvaný Ineos 1:59 Challenge poběží. Desítky střídajících se pacemakerů, elektrické auto před běžci jedoucí strojovým tempem pod 2:51 na kilometr, které je nezbytné pro pokoření dvou hodin. A také závod vystavený pro jediného běžce – čtyřiatřicetiletého Kipchogeho.

Není to poprvé, kdy se o tento zápis do běžecké historie pokouší. V květnu roku 2017 se na okruhu v italské Monze v rámci projektu firmy Nike Breaking2 postavili na start tři vytrvalci. Eritrejec Zersenay Tadese, Etiopan Lelisa Desisa (čerstvý mistr světa z Dauhá) a právě Kipchoge, jenž jako jediný skutečně do posledních kilometrů dvouhodinovou bariéru atakoval, nakonec zaostal o 25 sekund.

Hned po závodě ale naznačoval, že jeho snaha není u konce. „Věřím, že dokážu běžet o 26 sekund rychleji. Chci světu ukázat, že když se soustředíte na svůj cíl, tvrdě dřete a věříte si, všechno je možné,“ vyhlašuje.

Oproti Monze upravil trénink. „Základ je stejný, ale jsou tam rozdíly. Například jsme zařadili do tréninku dvě cvičení týdně na zpevnění stability středu těla. Můj dlouholetý fyzioterapeut a kamarád Peter mi je ukázal před loňským maratonem v Berlíně a cítil jsem, jak mi pomáhají. Jsem méně náchylný ke svalovým zraněním,“ pochvaluje si Kipchoge.

Druhý pokus přichází teď, ale zatím není jasné, kdy přesně. Kipchoge přiletěl v úterý do Vídně a start je zatím naplánován na sobotu s dodatkem, že s ohledem na počasí se může posunout. Původně bylo ve hře termínové okno do 20. října, pak ho organizátoři zkrátili do pondělí 14. 10.

Ve středu by měli organizátoři oznámit den startu, přesný čas až den před závodem. V Monze se startovalo v 5:45, rozmezí mezi šestou a devátou hodinou dopoledne je pravděpodobné i nyní. Také předpověď na sobotu je vcelku příznivá: bezvětří, oblačno, kolem devíti stupňů…

Proč zrovna Vídeň? Původně organizátoři počítali s Londýnem, pak akci přesunuli do rakouské metropole. „Je tam rovná a rychlá trať, chráněná stromy. Navíc v srdci krásného sportovního města, a tak může dorazit spousta lidí,“ těší se Kipchoge. Poběží se na okruhu, který měří 9,6 kilometru, širokou cestou Hauptallee ve středu Prátru.

V Monze Eliud Kipchoge hranici dvou hodin na maratonské vzdálenosti nezlomil, chyběl kousek.

Hvězdní vodiči

Vstup je zdarma, a tak se dá očekávat, že na rozdíl od Monzy bude mít Keňan podporu desítek tisíc fanoušků po celé trati.

Kipchoge absolvoval závěrečnou přípravu v Keni, trať zatím začátkem září testovali někteří z plánovaných vodičů, kteří pomohli vyzkoušet zázemí, časomíru i závodní tempo.

Sestava 41 pacemakerů je vskutku hvězdná, Kipchogeho požene kompletní trio norských bratrů Ingebrigtsenových, dvojnásobný mistr světa Bernard Lagat, další Američané Matt Centrowitz, Lopez Lomong a Hillary Bor, Keňan Augustin Choge a Micah Kogo, Turek Kaan Kigen Özbilen, či čerstvý vicemistr světa Selemon Barega z Etiopie.

Kipchogeho magický úsměv zdobí světový rekord 2:01:39 v maratonu z Berlína.

Ale hlavní porce práce bude na Kipchogem, který je označován za nejlepšího maratonce historie. Však zvítězil v jedenácti z dvanácti maratonů, kterých se účastnil, světový rekord stlačil loni v Berlíně už na 2:01:39, vyhrál olympiádu v Riu.

Teď ho čeká zatím nejtěžší výzva. „Je to jako doletět na Měsíc, vylézt na nejvyšší horu světa nebo se dostat do středu oceánu,“ připodobnil prolomení bájné hranice. Závod se bude vysílat do 200 zemí světa, čeští fanoušci ho budou moct sledovat na kanále Youtube.