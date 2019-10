Nevídaný projekt! V Prátru znovu zaútočí na hranici snů, ale rekord si nepřipíše

Před projektem v Monze nevěděl, do čeho jde. "Cítím se lépe připravený. Už nepřemýšlím o tom, jak to mám udělat, jako napoprvé. To je největší změna, moje myšlení," uvedl Kipchoge na čtvrteční tiskové konferenci.

Po úterním příletu do Vídně si vyzkoušel trať na 4,3 kilometru dlouhé rovince v hlavní aleji vídeňského Prátru s obrátkami s větším poloměrem. Okruh, který včetně obrátek měří 9,6 kilometru, absolvuje o něco více než čtyřikrát. "Je extrémně dobrá, líbí se mi. Jsem rád, že je v přírodě," řekl k parametrům trati. "Snažím se zůstat tak klidný, jak jen to jde."

Ke zvládnutí 42 kilometrů a 195 metrů za méně než 120 minut potřebuje udržet tempo 2:50 na kilometr. Pomáhat mu bude nevídaný tým 41 vodičů s výraznými běžeckými osobnostmi, jako jsou norští bratři Jakob, Filip a Henrik Ingebrigtsenové, olympijský vítěz Matthew Centrowitz, evropský rekordman v půlmaratonu Julien Wanders, vicemistr světa Selemon Barega, mistr světa v krosu Jacob Kiplimo nebo řada vítězů Diamantové ligy. "Mluvil jsem s nimi, jsou připraveni odvést v sobotu dobrou práci. Jsou toho schopni, proto jsou také tady. Naše komunikace bude velmi uvolněná, jsme přátelé, všichni jsme běžci," řekl hlavní hrdina sobotního běhu.

Početná sestava vodičů, kteří se budou střídat, je jedním z důvodů, proč výkon z Vídně nemůže být oficiálním světovým rekordem. Tím zůstane Kipchogeho čas 2:01:39 z loňského maratonu v Berlíně. Rekord se otřásal při letošním závodě na téže trati, když za ním jen o dvě sekundy zaostal Etiopan Kenenisa Bekele. "Sledoval jsem ten závod. Pokud si chcete užívat sport, musíte přijímat porážky. Pokud by ten můj rekord překonal, přijal bych to," komentoval to Kipchoge.

Ve Vídni cítí, že má před sebou jiný úkol než loni v Berlíně. "Tehdy šlo o to běžet a překonat světový rekord, ve Vídni je to o tom běžet a psát historii. Je to jako být prvním člověkem na Měsíci," vysvětlil.

A také chce ukázat, že člověk nemá hranice. "Ty jsou jen v hlavě. A neplatí to jen ve sportu, ale i v dalších sférách života. Chtěl bych tímto během změnit životy a myšlení lidí," prohlásil. A jeho případný úspěch může otevřít dveře k maratonu pod dvě hodiny v regulérních podmínkách. "Myslím, že je důležité se v jednu chvíli soustředit na jeden cíl. Teď je tím cílem překonat dvě hodiny tady ve Vídni. Pak se můžeme bavit o tom dalším," poznamenal Kipchoge.

Pořadatelé projektu INEOS 1:59 Challenge budou sobotní Kipchogeho pokus vysílat živě na YouTube. Startovat se bude mezi pátou a devátou hodinou ranní, přesný čas organizátoři upřesní dnes odpoledne.