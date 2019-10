Vítězka maratonu v New Yorku Flanaganová ukončila kariéru

"Se slzami štěstí oznamuji, že končím svou profesionální kariéru. Moje touha a cíl už není o mém běhání, ale čím dál více o těch kolem mě. Ve všem, co jsem kdy dělala, jsem měla přístup 'všechno, nebo nic'. Takže si to beru i do trénování," uvedla na sociálních sítích běžkyně, která působí v Bowermanově klubu v Oregonu.

Jejím posledním velkým závodem byl loňský maraton v New Yorku, kde doběhla třetí. V cílové rovince mávala divákům a na rtech měla slova "miluji vás". "Běželo mi hlavou, že pokud by tohle opravdu byl můj poslední závod, doběhnout na pódiu je výjimečné," řekla tehdy Flanaganová.

Největší slávu jí přinesl newyorský triumf v roce 2017. Tehdy se stala po 40 letech první Američankou, která tento prestižní závod vyhrála.

Její profesionální kariéra trvala patnáct let. První olympijský start si zapsala jako třiadvacetiletá v roce 2004 v Aténách. Pak startovala pod pěti kruhy ještě v Pekingu 2008, Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016.

V dubnu podstoupila operaci kolena. V té době si ještě nebyla jistá, jestli bude dál závodit, nebo začne naplno trénovat. Teď už si jistá je. "Moje osobní motto po celou kariéru bylo rozhodovat se tak, abych ničeho nelitovala. Ale mám-li být upřímná, tak jedné věci lituji. Lituji, že to nemohu celé prožít znovu," dodala nyní už bývalá závodnice.