Tokio nebude bránit přesunutí olympijského maratonu do Sappora

Přeložení závodů v maratonu a chůzi z Tokia do Sappora na olympijských hrách v příštím roce už nic nestojí v cestě. Zástupci japonské metropole po dnešním jednání s představiteli Mezinárodního olympijského výboru a organizačního výboru her oznámili, že se plánu na přesun atraktivních soutěží do chladnějšího regionu nebudou bránit.