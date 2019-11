Rozčilený čtyřnásobný mistr světa Taylor založil Atletickou asociaci pro závodníky

Taylora rozhodnutí atletických funkcionářů nadzvedlo ze židle. "Nadešel čas pro skutečnou změnu," uvedl na sociálních sítích a vyzval atlety, aby se k němu připojili. "Jsem neuvěřitelně zklamaný z toho, že se IAAF/Světová atletika a Diamantová liga rozhodly vyřadit několik disciplín z programu na rok 2020. Náš sport je o jednotě a rozmanitosti a oddělování disciplín může jen poškodit sport, který milujeme," uvedl v prohlášení.

Současně oznámil vznik nové organizace pro profesionální atlety. "Budeme bojovat za práva atletů a konečně požadovat místo u stolu, abychom se mohli vyjádřit k tomu, jak je náš sport řízen a jak může růst a vyvíjet se, aniž by se zničily jeho základy," uvedl devětadvacetiletý Američan.

Nezávislost na IAAF

Při mezinárodní atletické federaci funguje komise sportovců, ale to podle Taylora nestačí. "Potřebujeme něco, co bude nezávislé na IAAF/Světové atletice," uvedl. Atleti podle něj v současné době nemají žádné slovo. Už s dalšími závodníky probíral, jak by se to dalo změnit.

Vznik asociace je první konkrétní krok. Vyzval atletické kolegy, aby se do ní zaregistrovali. "Odmítám zlomit hůl nad tímto sportem a udělám, co bude v mé moci, abych dostal opravdové odpovědi od lidí, kteří ho momentálně řídí," dodal.

Dvoustovka v olympijské sezoně vypadla z Diamantové ligy kvůli konkurenci se stovkou. Trojskok, disk a steeple byly vyhodnoceny jako nejméně oblíbené disciplíny v průzkumu světové atletické federace. Redukci disciplín si vyžádalo zkrácení hlavního programu řadových mítinků Diamantové ligy ze současných dvou hodin na 90 minut.