Atletické královně chyběla na Camp Nou dráha. Slávistům bych nestačila, tuší

Jako zaryté fanynce sešívaných ji občas dorazila nabídka vycestovat na některý ze zápasů. „A teď to vyšlo, že jsem ještě netrénovala, tak jsem si udělala hezký výlet,“ kvituje, že si zahraniční premiéru na Lize mistrů odbyla na jednom z nejslavnějších stadionů.

A když ji komentátor Petr Svěcený pozval na rozhovor až k hrací ploše, s úžasem koukala na rozlehlé tribuny. „To byl obrovský zážitek. Jen mi tam chyběla dráha,“ smála se Hejnová, která pak pozorně sledovala i barcelonské hvězdy v čele s Lionelem Messim. „Je to nejlepší fotbalista světa, ale když ho tam Souček několikrát obere, tak se jen rozčiluje a má ironický úsměv, to se mi moc nelíbilo,“ postřehla.

Naopak jako atletka měla jen slova chvály pro fyzickou připravenost slávistů. „Myslím, že bych jim v tréninku vůbec nestačila. Naběhají spoustu kilometrů a přijde mi, že se o hodně zlepšili i v té technice běhu,“ oceňovala kondici Trpišovského svěřenců.

Po návratu z Barcelony se hodila do gala a vyrazila na tradiční atletický večer, potřetí z něj odcházela jako královna. Byť s trochu odlišnými pocity. „Pro mě to bylo jiné v tom, že už mě spousta lidí odepisovala, což se neposlouchá úplně dobře. A já měla v sobě, že chci dokázat, co v sobě mám. Takže je to takové zadostiučinění, že můžu být nejlepší atletka roku,“ hřálo dvaatřicetiletou atletku.

Po sezoně se vydala hned dvakrát potápět do Egypta, teď už se jí pomalu do hlavy dostávají myšlenky na olympijské Tokio. „Už jsem začala trénovat a nohy mě po třech dnech volného klusání bolí úplně strašně,“ ušklíbla se. „Ale počítám, že měsíc to bude bolet, pak už to bude dobré,“ očekává svěřenkyně Dany Jandové vyhlášené Trenérem roku.

Zuzana Hejnová ve finále běhu na 400 metrů překážek na MS v Dauhá.

Ivana Roháčková

Halovou sezonu v plánu nemá, vše bude podřízeno olympijskému vrcholu. Základním předpokladem úspěchu je u sportovců zdraví, o čemž se Hejnová nejednou přesvědčila.

„Musím se o zdraví strašně moc starat, což je skoro stejná dřina jako trénink,“ ujišťuje. „A teď, když už vím, jak na to, abych se udržela zdravá, budu moct zařadit všechno, co v tréninku potřebuju, letos jsem ještě nemohla udělat tolik odrazů a kvality, kolik jsme si s trenérkou přály,“ líčí Hejnová. A pak třeba vyjde po třech letech opět i vytoužený čas pod 54 sekund.