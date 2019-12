Smrt legendy! Odešel Odložilův přemožitel z Tokia a nejlepší sportovec století ve své zemi

Snell získal na OH ještě dvě zlaté medaile, v Římě 1960 i v Tokiu vyhrál osmistovku. Překonal také několik světových rekordů. Jako junior přitom vynikal v tenisu a na běh se začal soustředit až v 19 letech.

V polovině 70. let se Snell přestěhoval do USA, kde si dokončil vysokoškolské vzdělání a po získání doktorátu z fyziologie začal v roce 1981 pracovat v lékařském středisku Texaské univerzity. Zemřel ve čtvrtek v Dallasu, 81 let by mu bylo v úterý.