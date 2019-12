Atleti s olympijským limitem budou muset potvrzovat výkonnost

Čtveřice českých atletů, která v minulé sezoně splnila olympijský limit mezinárodní federace, ještě nemá účast na hrách v Tokiu stoprocentně jistou. Oštěpaři Nikola Ogrodníková a Jakub Vadlejch, překážkářka Zuzana Hejnová a koulař Tomáš Staněk budou muset v příští sezoně potvrdit výkonnost splněním mírnějšího svazového kritéria, s čímž by za běžných okolností neměli mít problémy. Vyplývá to z nominačních kritérií, které schválilo vedení Českého atletického svazu.

Potvrzování limitů dosažených v předchozí sezoně je v české atletice běžnou praxí. "Je to určitá tradice a myslím si, že to tam patří. Hodně jsme o tom přemýšleli a rozhodli jsme se to zachovat," řekl ČTK reprezentační šéftrenér Jan Netscher.

Ve většině individuálních disciplín mohou atleti plnit limity od 22. února do 28. června 2020, přičemž jim mohou být v technických disciplínách a v bězích od 200 metrů výše uznány výkony z halového mistrovství republiky nebo halového mistrovství světa. To se z českých reprezentantů, kteří mají k olympiádě nejblíže, týká jen koulaře Staňka. Ostatní své disciplíny v hale nemají.

Jen formalita, říká Netscher

K jistotě nominace potřebuje dvojnásobná mistryně světa Hejnová zaběhnout 400 metrů překážek za 57,95, Staněk vrhnout koulí alespoň 20 metrů, Ogrodníková se dostat na hranici 59 metrů a Vadlejch na 80,50 metru. "Myslím si, že u těchto čtyř by to měla být formalita. Pokud budou zdraví, na 99 procent by to měli potvrdit," uvedl Netscher.

Na olympijských hrách bude závodit 1900 atletů z celého světa. Vedle poměrně přísných výkonnostních požadavků vypsaných Světovou atletikou se mohou kvalifikovat na základě postavení ve světovém žebříčku. Každá disciplína má určený optimální počet účastníků, maximálně mohou být tři z jedné země. Svazy si mohou určit vlastní kritéria a případné nevyužité kvóty se přesouvají dál.

Předběžnou nominaci pro OH bude svaz schvalovat 18. června. K tomu vytvoří seznam závodníků, kteří mají reálnou šanci splnit na poslední chvíli limit nebo dostat pozvánku na základě žebříčku. Definitivně bude nominace uzavřena 5. července, o den později ji Český olympijský výbor předá organizačnímu výboru her.