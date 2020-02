Koronavirus je připravil o vrchol. Reakce českých atletů? Naštvání i úleva

Pavel Maslák je halovým králem čtvrtky, od roku 2014 vyhrál pod střechou tři světové šampionáty v řadě. Jenže čtvrtý zatím nepřidá, přitom právě své oblíbené hale do jisté míry obětoval loňskou sezonu, když předem ohlásil, že podzimní světový šampionát v Dauhá vynechá.

„Mrzí mě, že teď nebudu titul obhajovat,“ vzkázal ve videu pro Top Athletics z JAR. Po návratu má v plánu starty na dvou mítincích a domácím šampionátu.

https://www.facebook.com/TopAthletics/videos/837489840011812/

„Snažím se to brát pozitivně, mám víc času na přípravu na olympiádu a můžu být s rodinou,“ přemítal otec půlroční dcery Mii. Právě delší čas na trénink směrem ke hrám v Tokiu je pro atlety jediným benefitem odloženého šampionátu.

„Formu teď musíme prodat na mítincích a mistrovství republiky a pak máme o tři týdny navíc na přípravu,“ kvituje sprinter Zdeněk Stromšík. „Mně je třiatřicet, moc halových mistrovství světa před sebou nemám, tak jsem nadšený nebyl,“ přidává druhý z držitelů českého rekordu na stovce, Jan Veleba.

Po pozdním šampionátu v Dauhá už předem část světové špičky cestu do Číny neplánovala. „Věděla jsem, že hala bude trochu vybrakovaná, a kdo by na šampionát jel, měl by šanci na dobrý výsledek. Tak jsem z rozhodnutí byla zklamaná, i když ze zdravotního hlediska bylo správné,“ líčí mílařka Diana Mezuliáníková.

„Mně se spíš ulevilo,“ vtipkovala Simona Vrzalová, vracející se po zranění. Nejen pro ni tak bude jedním ze zimních vrcholů středeční mítink Czech Indoor Gala v Ostravě.