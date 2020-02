Ostrava může otevřít dveře do Tokia. Hvězdy se vracejí, padne i rekord?

Šampionát je jediným halovým závodem, kde se dají plnit přísné limity, což se reálně týká zřejmě jen koulaře Tomáše Staňka (potřebuje 21,10 m). „Bude to můj poslední závod halové sezony, ještě předtím mě čeká v pátek mítink v Madridu, tak uvidíme, co se mnou udělá cestování,“ říká český rekordman.

Další atleti ale můžou získat cenné body do rankingu, z něhož rovněž povede cesta na olympiádu. To se týká například sprinterů Zdeňka Stromšíka a Jana Veleby, jejichž souboje jsou ozdobou domácích mítinků, či čtvrtkaře Pavla Masláka. Vlastní národní rekord na nejkratší trati bude chtít opět ohrozit Klára Seidlová.

Jan Veleba (vlevo) a Zdeněk Stromšík, favorité šedesátky.

Ostrava uvidí i několik návratů po zranění. Letos poprvé by se měli představit medailisté z halových ME dálkař Radek Juška a překážkář Petr Svoboda, po třičtvrtě roce by se ve výškařském sektoru mohla ukázat bývalá juniorská mistryně světa Michaela Hrubá.