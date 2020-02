Rekordman Van Niekerk po vážném zranění znovu závodí

Světový rekordman v běhu na 400 metrů Wayde van Niekerk se více než dva roky po vážném zranění kolena vrací na dráhu. O víkendu vyhrál na domácím mítinku v jihoafrickém Bloemfieldu závody na 100 a 200 metrů. Pro sedmadvacetiletého atleta to bylo první letošní představení před publikem.

O týden dříve zahájil návrat ručně měřenou stovkou na trávě. To zaběhl čas 10,20 a poděkoval všem, kdo se na jeho comebacku podíleli. V sobotu byl o desetinu sekundy rychlejší. Dvoustovku vyhrál za 20,31.

Olympijský šampion z Ria a dvojnásobný mistr světa se vážně zranil na podzim 2017 při charitativním zápase v ragby. Léčil se a rehabilitoval nejen doma v JAR, ale také ve Spojených státech amerických a Kataru.

Jeho dalším závodem by měl být tento týden regionální šampionát, který je kvalifikací na národní mistrovství. Tam už by měl běžet čtyřstovku, protože účast na mistrovství JAR je jednou z podmínek pro zařazení do výběru pro olympijské hry v Tokiu.