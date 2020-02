S trenérem Daliborem Kupkou si vytvořili dlouhodobý plán. Poté, co Maslákova výkonnost v letních sezonách začala mírně klesat a havířovský drak v sobě těžko hledal drajv, s nímž zazářil třeba před sedmi lety v Moskvě pátým místem na mistrovství světa, rozhodli se pojmout loňskou sezonu netradičně. Aby si Maslák psychicky odpočinul, zaměřili se na dvoustovku, světový šampionát v Dauhá obětovali a sezonu předčasně ukončili.

Cíle byly jasné. Hala, která je na čtvrtce dlouhodobým Maslákovým hájemstvím, a zejména jeho třetí olympijský start na hrách v Tokiu. Proto český rekordman spolu s tréninkovým parťákem Patrikem Šormem zůstal na soustředění v Jihoafrické republice až do půlky halové sezony, aby vyladil formu na šampionát v čínském Nan-ťingu, kde mohl útočit na unikátní čtvrtý titul halového mistra světa v řadě.

Pavel Maslák z Dukly Praha, vítěz halové čtvrtky na mistrovství ČR v Ostravě.

Petr Sznapka, ČTK

Jenže 29. ledna dorazila jobovka o odložení šampionátu i na jih Afriky. „My se o tom už bavili předtím, že zrušení asi hrozí. Když to potvrdili, tak nám s Patrikem proběhlo hlavou, že jezdit do Afriky bylo zbytečné,“ vybavuje si čerstvě 29letý Maslák.

Po návratu zvládl dva mítinky a domácí šampionát, s vítězným časem 46,12 s je letos nejrychlejší v Evropě. Ale za tabulky se medaile nedávají, Maslák navíc přišel o šanci pobrat výraznou porci bodů do rankingu, z něhož povede cesta na olympijské hry do Tokia.

Podle nového systému se dá kvalifikovat na vrcholný sportovní podnik jednak splněním přísného limitu, který má u čtvrtkařů hodnotu 44,90 s. Tak rychle běžel Maslák naposledy v roce 2014. Druhým způsobem je bodový žebříček, který zohledňuje předvedené výkony, ale i umístění a kvalitu soutěží. Započítávají se dva výkony z haly, nejvýše hodnocené mělo být samozřejmě halové mistrovství světa.

„Ale časy, které jsem naběhal, jsou pořád docela dobré,“ namítá Maslák, jenž bude mít šanci na kvalitní výkon ještě v pátek při mítinku v Norsku pořádaném světovým šampionem na čtvrtce překážek Karstenem Warholmem.

Celkem se do Tokia nominuje 48 čtvrtkařů, Maslák byl v poslední verzi žebříčku (před domácím šampionátem) 42. „Přes to všechno, halová sezona mi ukázala, že je možné se na olympiádu kvalifikovat,“ věří Maslák.

Ostatně i volnější loňský rok, který mu ještě zpříjemnilo narození dcery Mii, má svůj efekt. „Na trénincích jsem se cítil mnohem líp než vloni. I když jsme se na rychlost přes zimu nesoustředili, paradoxně jsem byl i rychlý, tak věřím, že se to projeví taky v létě,“ doufá.

V půlce dubna zamíří Maslák na další soustředění do Afriky, první letní start by měl přijít 22. května na Zlaté tretře. „A kdyby vyšla i nějaká Diamantová liga, bylo by to super,“ dodává s výhledem na nejštědřeji bodované mítinky.