Zákaz akcí ruší v tuzemsku běžecké závody, zřejmě i půlmaraton v Praze

"Trénovali jste poctivě, těšili se na krásný závod a my se jej pro vás snažili připravit. Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR o zákazu akcí nad 100 účastníků a děkujeme, že se snaží dostat situaci pod kontrolu," uvedl dnes na facebookovém profilu RunCzech ředitel závodu Václav Skřivánek.

Požádal běžce o strpení. "Další informace k 22. ročníku Sportisimo Prague Half Marathon 2020 přineseme nejpozději ve středu 11.3. v 16:00. Děkuji kolegům, dobrovolníkům a všem zapojeným do závodu, že jej chtěli připravit a hledají nejlepší možné řešení," doplnil.

Český vytrvalec Jiří Homoláč.

ČAS - Eduard Erben

V sobotu měl v Českých Budějovicích začít populární seriál běhů pro veřejnost Run Tour, ale jeho úvodní závod byl zrušen. "V tuto chvíli řešíme, jaký další postup v této situaci zvolíme. Je několik variant, které máme připraveny, a všechny nyní pečlivě zvažujeme. O dalším postupu vás budeme včas informovat," uvedl pořadatel na oficiálních stránkách.

Nepoběží se ani tradiční závod na 10 kilometrů v Pečkách, kterého se loni zúčastnila zhruba tisícovka běžců. "Zda-li se tento ročník přeloží na jiný termín (možná 28. října), nebo bude úplně zrušen, to se teprve rozhodneme. Jak budeme postupovat s již uhrazeným startovným, taktéž," uvedl za pořadatele Petr Lhota.

Pokud by opatření trvalo déle, mohlo by postihnout i republikový šampionát v půlmaratonu, který by se měl uskutečnit 11. dubna tradičně jako součást Pardubického vinařského půlmaratonu. Organizátoři závodu vyčkávají. "Zatím tu akci připravujeme, jako by měla proběhnout. Je to za měsíc, to se může stát cokoliv," řekla ČTK ředitelka závodu Míla Kalinová.

Definitivní rozhodnutí podle ní může padnout nějakých deset dní před závodem. "Pokud by se v dubnu nemohlo běžet, tak bychom případně hledali náhradní termín. Nebylo by to jednoduché, závodů je hodně. Ale letos se určitě uskuteční," dodala Kalinová.

Epidemie koronaviru si vynutila odklad běžeckých závodů i v zahraničí. Maratony v Barceloně a Paříži se místo jarního termínu uskuteční na podzim. Na podzim bylo přeloženo také mistrovství světa v půlmaratonu v polské Gdyni, jehož součástí měl být 29. března i veřejný závod pro více než 25.000 běžců.