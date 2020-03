Vínečko a zpěv až do posledních dnů. Jen filmu se Zátopková nedočká

Často o svém odchodu mluvila, v žertu i vážným tónem. „Chtěla bych umřít tak, že usnu a už se neprobudím,“ vyprávěla. V pátek se scénář skonu Dany Zátopkové naplnil, i ve vysokém věku si ale život dokázala užívat tak, že jí to můžou mnozí o generaci mladší závidět.

Když vloni v září slavila 97. narozeniny, dveře se u ní netrhli. „Dana má neskutečnou energii. Je zajímavé, jak si s 97letou ženskou můžete připadat, že to v té místnosti žije, zatímco když jste s někým, kdo žádnou energii nemá, nic necítíte,“ vyprávěla pak světová rekordmanka Barbora Špotáková.

„Já přitom vůbec nechápu, jak jsem se toho mohla dožít. Ale pánbůh dal,“ líčila Zátopková, které osobně gratulovali také Vítězslav Veselý, Nikola Ogrodníková, zástupci Dukly a Českého klubu olympioniků. A dorazil i umělecký soubor Ondráš, s nímž si legendární atletka s chutí zapěla několik písniček.

Oštěpařské legendy Dana Zátopková a Jan Železný na snímku z roku 2013 u příležitosti vyhlášení Armádního sportovce.

Profimedia.cz

Oštěpařům popřála hodně štěstí na světovém šampionátu v Dauhá, po něm už musela být kvůli vyčerpání organismu převezena do Vojenské nemocnici. Ale stále sršela dobrou náladou.

„Některé dny na tom byla lépe, jindy hůře, ale když mohla, pořád si ráda zazpívala a dala trochu svého oblíbeného vínečka,“ popisuje Ivana Roháčková z Dukly, která spolu s ředitelem Armádního sportovního centra Jaroslavem Priščákem Zátopkovou pravidelně navštěvovala. Velkou radost bývalé oštěpařce udělali třeba polštářem s portrétem jejího manžela Emila.

Jednoho dne se Zátopková rozhodla naplánovat si svůj pohřeb. „Řekla, ať si to nahrávám na diktafon, abych to nezapomněla a vyprávěla, že by chtěla, aby se lidé sešli v její oblíbené hospůdce v Uherském Hradišti, na pohřbu měla žluté gerbery a její rakev nesli oštěpaři. Říkala jsem jí, že ti jsou teď na soustředěních, tak vtipkovala, že ten termín bude muset ještě přehodnotit,“ vypráví Roháčková.

Přání ohledně posledního rozloučení se jí s ohledem na aktuální stav nouze vyplní jen částečně, proběhne v rodinném kruhu, později je zádušní mše v Břevnovském klášteře. Pohřbena bude vedle svého manžela v tzv. Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.

Nedočká se tak filmu o manželích Zátopkových, který chystá režisér David Ondříček. Zátopková se k jeho záměru nejprve stavěla rezervovaně, pak se ale i potkala se svojí filmovou představitelkou Marthou Issovou a z traileru k filmu byla nadšená.

„Jako poslední záběr chtěli natočit, jak filmoví Emil s Danou poběží Stromovkou a pak tam bude záběr na Danu sedící na lavičce. Ale v termínu, kdy se to chystalo, ji zrovna převezli do nemocnice, pak už se to bohužel nepovedlo zrealizovat,“ popisuje Roháčková.