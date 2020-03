Vedení britské atletiky doporučilo zrušit zahraniční přípravu

Přední britští atleti dostali od vedení národního svazu důrazné doporučení, aby v době pandemie koronaviru nejezdili za přípravou do zahraničí. Na olympijské hry v Tokiu se mají chystat v domácích podmínkách, třebaže ty mohou být skromnější než tréninkové kempy v cizině.

"Chápeme, že to pro některé z nich bude znamenat kompromis nebo poměrně výraznou změnu plánů. Mohou mít pocit, že by jejich příprava měla vypadat jinak. Ale je důležité uvědomit si, v jaké globální situaci se nacházíme a že soupeři z jiných zemí na tom jsou podobně," uvedl výkonný ředitel britského atletického svazu Nic Coward v listu The Times.

Také většina českých atletů musela kvůli koronaviru zrušit nebo předčasně ukončit plánovaná zahraniční soustředění. Jedinou dostupnou destinací v teple je aktuálně Jihoafrická republika, kde je nyní podle reprezentačního šéftrenéra Jana Netschera 15 lidí. Ostatní musejí improvizovat v domácích podmínkách.

Novým koronavirem pocházejícím z Číny se nakazilo téměř 180.000 lidí, přes 7000 jich zemřelo. Epicentrum je nyní v Evropě v čele s Itálií.