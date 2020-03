Muselo se čekat. Náhradní termín Zlaté tretry se hledal několik týdnů

Náhradní termín atletické Zlaté tretry se hledal několik týdnů. Čekalo se mimo jiné na rozhodnutí o osudu olympijských her v Tokiu a první informace, jak to bude se srpnovým mistrovstvím Evropy v Paříži. Podrobnosti popsal v rozhovoru s ČTK manažer ostravského mítinku Alfons Juck.

Oficiální oznámení o změně data konání největšího atletického mítinku na českém území přišlo ve středu, ale vzhledem k šíření koronaviru po celém světě bylo už dříve patrné, že původně plánovaný termín 22. května je nereálný. "Z pohledu té celosvětové situace nám to bylo jasné už delší dobu. Chtěli jsme přijít s informací, která by byla komplexnější. Tedy i s nějakým řešením," řekl Juck.

Pro největší atletický mítink na českém území se našel termín v úterý 8. září. "Byly tam dvě klíčové věci, na které jsme chtěli počkat. Naštěstí se staly rychleji, než jsme si mysleli. A to byly olympijské hry, které se přeložily na rok 2021. To nás utvrdilo, že ten zářijový termín je vhodný. On by byl vhodný, i kdyby se hry posunuly na podzim. Závodní aktivita by v září určitě byla. A čekali jsme, co bude s mistrovstvím Evropy. Včerejší vyjádření Evropské atletiky dává šanci, že by ME mohlo být v tom původním termínu (od 25. do 30. srpna), ale není to jisté. Jasně z toho vyplývá, že nebude později. Že buď bude, jak má mít, nebo nebude letos vůbec," doplnil manažer mítinku, který spolupořádá agentura Česká sportovní.

Náklady na přesunutí závodu na září zatím není možné vyčíslit. Filozofie letošní Zlaté tretry by ale měla zůstat stejná. Ostravský závod je v tomto roce součástí nové World Athletics Continental Tour Gold, druhé nejvýznamnější série jednodenních mítinků po Diamantové lize. "Tato série se zaměřila hlavně na disciplíny, které vypadly z Diamantové ligy. To je i náš cíl hlavně v těchto disciplínách představit kvalitu, pokud to bude možné. A samozřejmě pak nabídnout ty disciplíny, kde má česká atletika dobré závodníky," uvedl Juck.

Světová atletika vzhledem k odložení olympijských her bude muset přehodnotit podmínky kvalifikačního systému, ale výkony na Zlaté tretře by měly být cenné. "Myslíme si, že Tretra už bude součástí nového olympijského kvalifikačního systému. Jsme nejvýše ze všech mítinků v Čechách. Pokud se bude postupovat dál podle žebříčku, tak chceme poskytnout českým atletům výraznou možnost, aby získali body," doplnil manažer.

Desetidílná elitní série Kontinentální tour má začít 2. května v Nairobi a před Zlatou tretrou by se mělo závodit ještě v Tokiu a Nan-ťingu, ale z toho nic nebude. "Odhadujeme, že v květnu ani v červnu nebude nic, i když to ještě oficiálně není venku," řekl Juck, který je členem nově zřízené koordinační skupiny pro atletický kalendář.

Organizátoři své závody zpravidla nechtějí rušit bez náhrady. "Většina mítinků je chce pořádat později v tomto roce. Pokud to půjde podle optimistického odhadu, tak by sezona mohla začít v červenci. Ta hlavní část by byla v srpnu a září. A tam, kde to podnebí povolí, jako je Katar, Čína, Jižní Amerika, Jamajka, tam by to mohlo být později," přemítal Juck. Bude ale záležet na dalším vývoji pandemie koronaviru, který je nyní těžké odhadovat.