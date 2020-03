Seriál RunTour místo závodů uspořádal virtuální charitativní běh

Virtuální běh se koná na trase dlouhé symbolický jeden kilometr a každý účastník ho po předchozí registraci na webu musí absolvovat individuálně vzhledem k omezenému pohybu a zákazu sdružování se. Základní startovné je 100 korun, každý ale může dobrovolně zaplatit vyšší příspěvek.

"Poběží se na jeden kilometr, takže to v klídečku zvládnete zaběhnout třeba u vás v obýváku. Výtěžek ze startovného půjde na dobrou věc, na pomoc městům RunTour. Konkrétně do Brna na pomoc lidem bez domova a do Ústí nad Labem na nákup techniky na dálkové měření teploty," přiblížil v pozvánce na facebooku Krupčík. Ústí nad Labem plánuje zařízení na dálkové měření teploty používat u vstupu do domovů s pečovatelskou službou a domovů se zvláštním režimem.

Do virtuálního charitativního běhu je možné se registrovat až do nedělních 20:00. Dnes ve 13:30 se zapojilo již bezmála 600 běžců, kteří věnovali přes 90.000 korun.

Seriál RunTour se koná v osmi městech po celé republice, všude jsou vypsané tratě dlouhé tři, pět a deset kilometrů a dětské závody. Jeho plánovaný začátek ale museli pořadatelé v zájmu zpomalení šíření koronaviru odložit. Zatím se to dotklo závodů v Českých Budějovicích, které měly být 14. března, a zastávky v Ústí nad Labem, naplánované na 18. dubna. Obě akce už mají náhradní termín.