To je gesto! Atletický šéf napsal emotivní dopis

Britský šéf Světové atletické federace Sebastian Coe napsal veřejný dopis, kterým se snaží povzbudit veškerou atletickou komunitu v boji se zákeřným koromavirem. Vedle povzbuzujících a také děkovných vět jsou v něm ale zahrnuty i konkrétní plány, co by se v atletickém světě mohlo odehrát...

Inspirací pro světové činovníky v jednotlivých sportovních odvětvích by se mohl stát šéf atletiky Sebastian Coe. Olympijský vítěz na 1500 m z her v Moskvě (1980) a Los Angeles (1984) totiž prezentoval svůj otevřený dopis, ve kterém se snaží poděkovat atletickým činovníkům, organizátorům a především sportovcům, jak skvěle se s nesnadnou situací ve světě vypořádávají.

"Když začnu od mého týmu, který tvrdě pracuje už druhý týden v izolaci, přes našich 214 členských federací, které se snaží každý den vymyslet, co dál, jak může zůstat atletika naživu, až po úžasné sportovce, jenž trénují ve svých pokojích, natáčí videa pro veřejnost a snaží se být inspirací. Nikdy jsem na Vás nebyl pyšnější," emotivně začal muž, který stojí na postu prezidenta IAAF už od roku 2015.

A letter from World Athletics President @sebcoe to the athletics community.



"Máme teď šanci myslet ještě lépe. Máme na to čas a můžeme inovovat náš sport a například prodloužit jeho sezonu až do konce kalendářního roku. Máme čas na to, abychom přebudovali systém sportu ve školách, donutili více lidí cvičit a zlepšili životní styl současného světa."

Coe se také vyjádřil k olympijským hrám a jejich posunutí. "Myslím, že rozhodnutí o posunu her na rok 2021 bylo všemi atlety přivítáno. Celá společnost se teď musí soustředit především na zdraví své a svých nejbližších. Někdy prostě sport potřebuje nahodit zpátečku."

"Pokusíme se samozřejmě vrátit atlety co nejdříve na stadiony. Náš plán je ukončit sezonu pozdějí než bylo zvykem a sestavit kalendář jednodenních akcí a mítinků. Dále potřebujeme vyřešit systém kvalifikace na Olympijské hry. Zhruba 50% atletů, kteří se nominovali do Tokia 2020, má zajištěnou kvalifikaci také na posunuté hry. Zbytek, který měl vzejít z jarních a letních předolympijských závodů, které byly zrušeny nebo posunuty, se musí o systému kvalifikace dozvědět co nejdříve, pokračoval ve vyjmenovávání nejdůležitějších bodů blízké budoucnosti Coe.

Ačkoliv jsme teď separováni od rodin, tak nás to v budoucnu ještě více sblíží a podle mě, svět už nikdy nebude, jaký býval. Bude jiný a to je dobře. Vrátíme se k základům a to jak v práci, tak i v soukromém životě, zakončil prezident IAAF svoje poselství, především ke "svému" atletickému světu.