Karanténa? Žádný problém. Čech ohromil úžasným výkonem, ale pořadatelé neměli slitování

Takřka kompletní sportovní svět stojí, ale ani karanténa nezabránila odvážným běžcům pustit se do originálního závodu nazvaného Quarantine Backyard Ultra. Každý z více než dvou tisíc přihlášených závodil doma na svém běžeckém pásu či na běžeckém okruhu a souboj o vítězství a symbolickou cenu v podobě zlaté role toaletního papíru se na posledních patnáct hodin zúžil na fascinující bitvu mezi Radkem Brunnerem a americkým ultramaratonským esem Michaelem Wardianem.

Pravidla závodu byla vcelku jasná. Každý musel během hodiny uběhnout na svém páse či na venkovní uzavřené trati 6,7 kilometru a byl online sledován pomocí aplikace. Na prvních pár hodin pro normálního běžce vcelku snesitelná zátěž, ale Brunner s Wardianem se dostali k neuvěřitelným výkonům.

Nezbytnou vzdálenost dokázali uběhnout 62 hodin v kuse, v nohách měli přes 415 kilometrů. A pokračovali by i dál, nebýt technického problému, který může přinést jen podobný závod na dálku. Brunnerovi totiž nad úterním ránem na chvíli vypadl signál, vystartoval hned, jak naskočil, jenže nestihl začít svůj běh v dané hodině, i když sílu na pokračování ještě měl.

„Můj tablet se zpozdil, a tak jsem jen čekal na start," marně argumentoval na Facebooku organizátorů Brunner, jenž má na svém kontě řadu vytrvaleckých úspěchů včetně čtyř medailových umístění na prestižním řeckém Spartathlonu, který měří 250 km.

Verdikt pořadatelů z kanadského Calgary byl ale nekompromisní – diskvalifikace. „Radek neodstartoval, když zazvonil zvonec. A zvonec se nestará o okolnosti, jen zvoní, to my nechtěli, aby to skončilo,“ uvedli organizátoři.

Byť za to schytali mnoho kritiky od fanoušků, kteří chtěli, aby tuto ultrabitvu rozhodla skutečná výkonnost závodníků.

Ve Virginii se tak na svém běhátku radoval Wardian. „Radek je úžasný atlet, doufal jsem, že budeme moct ještě pokračovat,“ zalitoval po závodě. Třetí skončila Švédka Anna Carlssonová, která odběhala 44 hodin kolem zamrzlého jezera za severním polárním kruhem.