Vytrvalec Homoláč se připravuje v přírodě a vyhlíží závody

Česká vytrvalecká jednička Jiří Homoláč pokračuje téměř bez omezení v přípravě a vyhlíží okamžik, kdy bude moci tréninkovou píli prodat. Po březnovém předčasném návratu z tradičního soustředění v Keni naběhá v přírodě týdně až 200 kilometrů a chce v tom pokračovat do konce května, kdy by už mělo být jasněji o tom, kdy bude možné počítat se závody. Prapůvodně přípravu směřoval ke startu na Pražském maratonu, na němž chtěl zaútočit na limit pro účast na olympijských hrách, závod byl ale kvůli pandemii koronaviru přeložen z 3. května na 11. října.

"Ale nechci vypadnout z tempa, tak jsme se s trenérem domluvili, že budu pokračovat v přípravě a uvidíme, kdy se objeví nějaké závody. Stále pokračuji ve vysokém objemu, kdy naběhám 180-200 kilometrů týdně," řekl Homoláč webu atletického svazu.

"Třikrát za týden běhám tempové tréninky od těch patnáctkových až po maratonské, které postupně prodlužujeme a zkvalitňujeme. Takto se budu udržovat celý duben a květen," pokračoval třicetiletý svěřenec Róberta Štefka. Podmínky k přípravě označil přes současnou situaci za ideální. "Naprosto. Bydlím na vesnici, takže nemám žádný problém trénovat v přírodě. V okolí mám roviny i kopce," řekl. Snad jen rouška představuje určitou potíž. "Nasáklý šátek přes pusu při těžkém tréninku není fajn, ale i to se dá přežít," doplnil.

Byl by rád, kdyby se začal atletický kalendář plnit běžeckými závody alespoň od druhé poloviny června. V takovém případě Homoláč předpokládá, že bude schopen předvést kvalitní výkon na jakékoliv trati. "Pokud to bude vypadat, že až do podzimu závody nebudou, dám si týden až deset dní volno a začnu novou přípravu směrem k podzimu," plánoval.

Závody mu chybí už proto, že cítí životní formu. V Keni strávil dva měsíce, a přestože musel soustředění kvůli obavám ze šíření nemoci covid-19 zkrátit, odtrénoval vše podle plánu. A časy v přípravě byly velmi nadějné.

"Jen tomu chyběl závod, kde bych to potvrdil. Ovšem forma je a zase bude, takže se z toho nějak nehroutím," konstatoval Homoláč. Připustil ale také, že mu může pomoci odložení olympijských her v Tokiu o rok. "Jako vytrvalci možná trochu ano, ale věřím, že i letos bych byl skvěle připraven na pokus o limit," prohlásil.