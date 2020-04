Konec špatných zpráv. Sezona může začít už za měsíc! Jak bude vypadat?

Oštěpařka Barbora Špotáková by si brzy mohla zaházet i při závodě.

Po ročním odkladu halového mistrovství světa v Nan-ťingu i olympijských her v Tokiu byl kontinentální šampionát poslední velkou akcí v kalendáři. Kvůli pandemii koronaviru i nejisté ekonomické situaci ale padla i varianta ročního odkladu akce.

Oproti očekávání příznivý vývoj v Česku ale přiměl vládu povolit sportovní akce v omezeném počtu osob už od 25. května, kdy by se mohly konat hned první atletické závody.

Jakub Vadlejch.

Ivana Roháčková

Chystají je v Kladně, v předběžném plánu jsou běhy na 400 metrů mužů i žen a oštěp žen, v němž by si mohla zazávodit i světová rekordmanka Barbora Špotáková.

„Do padesáti lidí na ploše bychom se vešli, čtvrtky mužů a žen by mohly být s odstupem, aby se závodníci vystřídali, rozhodčích stačí pět a technická četa není třeba,“ vypočítává předseda kladenského klubu Jiří Klesnil s tím, že organizátoři ještě počkají na právní rozbor vládních rozhodnutí.

Podobných malých mítinků plánuje svaz na přelomu května a června zhruba šest tak, aby si mohli zazávodit reprezentanti napříč disciplínami. Mistrovství republiky v Plzni je stále oficiálně v plánu na konci června, ale jako pravděpodobnější varianta se jeví jeho přeložení, zřejmě na srpen.

Nové termíny v září mají z největších českých mítinků ostravská Zlatá tretra (8. září) a Kladno hází (16. září), Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově byl letos zrušen úplně.

Naopak Memoriál Josefa Odložila zůstane na jaře, byť ve specifickém režimu. České atletické hvězdy včetně Nikoly Ogrodníkové, Jakuba Vadlejcha, elitních mílařů, Lady Vondrové, Petra Svobody, Radka Jušky či Kristiiny Mäki ale budou mít šanci si zazávodit.

Odložil i v televizi

Na pražské Julisce by se mělo závodit v pátek 8. června. Pro domácí elitu se plánuje zhruba sedm disciplín v čele s oběma oštěpy, mužskou stovkou, patnáctistovkou, 110 m překážek, dálkou a ženskou osmistovkou. V plánu je dokonce přímý přenos České televize. „Řešíme to s režisérem, určitě by byl počet televizních pracovníků omezený,“ říká ředitel mítinku Miroslav Ševčík.

„Ale dodrželi bychom všechny hygienické normy, někteří pracovníci jako obsluha kamer můžou být i v autě mimo stadion. A je otázka, kolik lidí na akcích už bude v tu dobu povoleno, předpokládám, že to může být i přes sto a půjde to snáz,“ věří Ševčík.