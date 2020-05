MS handicapovaných atletů bylo o rok odloženo

Po odložení olympijských a paralympijských her v Tokiu kvůli pandemii koronaviru na příští rok bylo o rok přesunuto i mistrovství světa handicapovaných atletů. Šampionát v japonském Kóbe se uskuteční na přelomu srpna a září 2022.

"Od přeložení paralympijských her jsme s organizátory z Kóbe pracovali na hledání nového termínu. Nebylo to vůbec jednoduché. Tohle datum dá atletům dost času na přípravu," uvedl šéf světové federace handicapovaných atletů Kao Chao-če. Jubilejního desátého MS by se mělo zúčastnit zhruba 1300 závodníků za 100 zemí.