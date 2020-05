Sexy kráska se vrací k tréninku! Blonďatý anděl, žasnou fanoušci

Jednadvacetiletá běžkyně specializující se na běh na 400 metrů se chystala na olympijské hry v Tokiu. Ty ale byly kvůli zmíněné pandemii o rok odloženy, navíc se zastavily sportovní akce po celém světě. Nažhavení fanoušci tak dychtivě hltají každou zprávu, která potvrdí zlepšení situace. A ta přišla ve chvíli, když Německo rozvolnilo přísná opatření v souvislosti s covid-19. Schmidtová se může naplno vrátit k tréninku a hned se pochlubila fanouškům.

Krásná Němka bodovala na atletické dráze už před pár lety, když brala v roce 2017 stříbro ve štafetě na 4x400 metrů na ME do 20 let. Bronz získala na stejné trati na ME do 23 let. O tom, jak je Schmidtová populární, svědčí i více než 718 000 sledovatelů na Instagramu. Fanoušci milují fotky krásné dívky. Australský časopis 'Busted Coverage' pak mladou závodnici označil za „nejvíce sexy sportovce na světě".

Každou mladou dámu jistě zahřeje u srdce, když se těší takové přízni fanoušků. Schmidtová však byla z ocenění v rozpacích. „Nevím, proč jsem získala tento titul. Sport je u mě na prvním místě," upozornila. „Na Instagramu jsou tisíce dívek, které vypadají dobře a nemají tolik fanoušků," dodala.

Mladá závodnice se teď raduje, že se může vrátit k tréninku. „Konečně. Minulý měsíc jsem dělala všechno sama nebo jen ve dvojicích. Teď jsem šťastná, že mohu začít trénovat na stadionu jako obvykle, i když příroda nebyla pro trénink tak špatná," svěřila se v popisku u své fotky.

A fanoušci jsou nadšení, že má jejich hvězdička konečně dobrou náladu. „Perfektní blonďatý anděl," uvedl jeden z nich. „Nejvíce sexy dívka na planetě," dodal další. Spokojenost tak zjevně v dané chvíli vládla na obou stranách.