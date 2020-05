Zahradní souboj tyčkařů skončil remízou. Duplantis i Lavillenie naskákali za půl hodiny 180 metrů

Švédský talent Duplantis skákal na své tréninkové základně v Louisianě, Francouz Lavillenie má sektor u svého domu v Clermont-Ferrand. Třetí tyčkař v soutěži Sam Kendricks z USA zdolal pět metrů na zahradě v Mississippi šestadvacetkrát.

Soupeři byli propojeni prostřednictvím videa a přímý přenos na sociálních sítích na kanálu Světové atletiky sledovaly tisíce fanoušků. Zatímco dvojnásobný mistr světa Kendricks nasadil od počátku rozvážnější tempo, olympijský vítěz z Londýna 2012 Lavillenie i teprve dvacetiletý evropský šampion Duplantis potřebovali na jeden skok necelou minutu.

Duplantis letos v únoru dvakrát posunul světový rekord a výkonem 618 cm z čela historických tabulek vymazal právě Lavillenieho, který je o třináct let starší. V poločase zahradní soutěže ještě Duplantis o jeden skok vedl, zkušený Francouz ale v druhé čtvrthodině i díky kratšímu rozběhu ztrátu dohonil.

Lavillenie looked EXHAUSTED after clearing 5.00m 36 times in 30 minutes pic.twitter.com/RuIUTtsr5E — Jonathan Gault (@jgault13) May 3, 2020

Lavillenie do rozstřelu nešel

Jejich reakce na remízu byly rozdílné. Zatímco Duplantis se s úsměvem pídil po možnosti rozhodnout duel v tříminutovém play off, unavený Lavillenie jen kroutil hlavou. "Mám toho dost, radši už nebudu riskovat," prohlásil.

Všichni se shodli, že jim závodění chybí. "Je to zvláštní, ale i při takovéhle soutěži, kdy skáču na vlastní zahradě, jsem měl podobné pocity jako na velkých šampionátech," řekl francouzský atlet. "Užil jsem si to, jen jsem si nemyslel, že to dopadne nerozhodně. Ale nevadí," doplnil Duplantis.

Kendricks by uvítal vyšší laťku. "Kdybychom skákali třeba 540, možná by to celé vypadalo jinak," konstatoval sedmadvacetiletý americký tyčkař, který měl na rozdíl od obou protivníků všechny pokusy zdařené.

Atletická federace nevyloučila, že podobný mítink uspořádá v nejbližších týdnech znovu.