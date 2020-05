Minsk bude v příštím roce hostit atletické ME družstev

Minsk bude hostit v příštím roce superligu mistrovství Evropy družstev v atletice. V běloruské metropoli se nejlepší reprezentační výběry kontinentu utkají dva roky poté, co byla dějištěm atletické týmové soutěže na Evropských hrách a také premiérového utkání Evropa versus USA. O jeho druhý ročník Minsk naopak přišel.

Superliga ME se v příštím roce uskuteční 19. a 20. června za účasti obhájců prvenství z Polska, Francie, Německa, Británie, Itálie, Španělska, Ukrajiny a nováčků Portugalska a domácího výběru. Čeští atleti vloni v Bydhošti sestoupili do 1. ligy a o návrat budou usilovat ve stejném termínu na dosud neznámém místě v konkurenci Belgie, Estonska, Finska, Řecka, Irska, Nizozemska, Norska, Rumunska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Minsk měl v příštím roce hostit také druhý ročník euro-amerického klání The Match, ale vzhledem k nabitému kalendáři po odložení olympijských her kvůli pandemii koronaviru byla tato akce zrušena. S dalším utkáním mezi výběry Evropy a USA se nyní počítá na rok 2023 do Spojených států.