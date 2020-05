Sexy kráska odmítla balík za lechtivé fotky. Pořád u mě vyhrává sport, vzkázala

Je nejkrásnější. A taky nejvíce sexy. Teď mohla být ještě k tomu v balíku. Německá atletka Alica Schmidtová, kterou australský časopis v roce 2017 označil za nejvíce sexy sportovkyni na světě, odmítla lukrativní focení pro Playboy. "Pořád u mě vyhrává sport!" vzkázala jasně, že se chce do povědomí fanoušků dostávat především díky výsledkům na atletické dráze a nikoliv jen kvůli ladným křivkám postavy a kráse.

Když před pár dny umístila na sociální sítě příspěvek, že se po koronavirové pauze vrací k tréninku, vyvolalo to mezi fanoušky hotový poprask. "Blonďatý anděl je zpátky, jsi nejkrásnější," psali jí ihned v reakci fanoušci na Instagramu. Však jich také na sociálních sítích má zhruba 791 000, což se jen tak někomu nepovede.

A teď se dá čekat další příval příspěvků plných emocí. Závodnice, která měla Německo reprezentovat na olympijských hrách v Tokiu, totiž dala košem prestižnímu magazínu Playboy, který jí oslovil s nabídkou k focení. "Někdy jsem ohromená, kolik lidí mě sleduje," uvádí pro německý Bild. O popularitu u fanoušků však hodlá bojovat na závodní dráze, nikoliv snímky v časopise pro pány. "Pořád je u mě na prvním místě sport," naznačuje, proč odmítla, i když by popularita mezi fanoušky opět nejspíš raketově vyrostla.

Přízeň fanoušků by jí měla lichotit, jenže sympatická Němka vše přijala spíše s rozpaky. "Chodí mi od některých i hodně šílené a nemorální nabídky. Jsou to podivné zprávy a rozhodně můžu všechny takové lidi, co mi ty věci posílají, ujistit, že mě nic podobného nezajímá," naznačuje, že popularita má i stinné stránky.

Vzpomíná také na okamžiky, kdy se téměř pres noc stala hvězdou a na sociálních sítích rostl počet sledovatelů. "Večer jsem seděla na posteli a všimla si, jak počet roste. Každou minutu byl vyšší o stovky nových lidí a to číslo se nechtělo zastavit," neskrývá i s odstupem času překvapení.

"Až krátce na to mi bratr napsal, že o mě píšou na internetu po celém světě. Koukala jsem na odkazy a nemohla tomu uvěřit. Byly tam články z mnoha zemí a v mnoha jazycích, kterým jsem ani nerozuměla," přiznává. Tvrdí, že na sociálních sítích jsou tisíce krásných žen. "Nemají tolik fanoušků jako já. Takže být krásná nestačí, musíte mít něco, čím je zaujmete. A u mě je to právě sport."