Udržím tě zdravého, slíbil kouč hokejové hvězdy. A Helcelet nabral svaly

Odpadly olympiáda i mistrovství Evropy, s předstihem se rušil nejslavnější vícebojařský podnik v Götzisu, zbýval tradiční podzimní mítink ve francouzském Talence, kde předloni Kévin Mayer poskládal světový rekord.

„Psali jsme si s ostatními vícebojaři, že by to letos mohlo být takové malé mistrovství světa, všichni by se na Talence soustředili,“ líčí Adam Sebastian Helcelet, bývalý vicemistr Evropy v desetiboji. Jenže organizátoři s více než čtyřměsíčním předstihem akci zrušili. Pro motivaci nejednoho špičkového vícebojaře velká rána. Helcelet ale v přípravě nepolevil. „Někteří kluci to vypustili, dávají se třeba dohromady zdravotně, ale já se nechci flákat, trénuju celou dobu naplno,“ říká odhodlaně.

Proto plánuje první individuální start už tento víkend v Plzni, vícebojařům by měl být zasvěcen i jeden z červnových svazových mikromítinků.

Mistrovství republiky ve vícebojích obvykle nebývá závodem, na který by domácí elita ladila formu, nezřídka ho reprezentanti vynechávali. Letos bude na konci července v pražském Edenu vrcholem podivné sezony.

„Přípravu směřuju k němu, bude to jediný víceboj. Dva roky jsem pořádně nezávodil, tak bych letos rád udělal nějaký výkon," přitakává Helcelet.

Poslední povedenou sezonu zažil v roce 2017, kdy získal bronz na halovém mistrovství Evropy, v Götzisu si posunul osobní rekord na 8335 bodů, na světovém šampionátu v Londýně byl osmý. Jenže další dva roky vinou zdravotních problémů zejména s achilovkou končil desetiboje většinou předčasně.

Proto když dostal tip na silového kouče Dominika Kodrase a ten mu přislíbil, že se postará o to, aby 28letý Helcelet do olympiády vydržel zdravý, a ještě se zlepšil po silové stránce, neváhal. Ostatně Kodras připravuje i nejlepšího hráče hokejové extraligy posledních let Milana Gulaše a řadu dalších fotbalistů a hokejistů.

„Radši zaklepu, ale celý podzim i jaro jsem absolvoval bez výpadku a přibral jsem na svalech, s čímž se budu muset ještě technicky vypořádat, ale díky odkladu olympiády to tak nevadí,“ popisuje Helcelet.

Jeho hlavním koučem zůstává Josef Karas, který mu v době nouzového stavu psal tréninkový plán a Helcelet ho plnil střídavě na pražském Olympu a na chalupě v malebném prostředí Českého ráje nedaleko Turnova. „Mohl jsem tam běhat po měkkém terénu v lesích, schody i kopce,“ pochvaluje si.

A výrazně víc času měl i na dvouletou dceru Evelin a manželku Denisu (dříve Rosolovou). „Jindy bych byl po soustředěních, takhle jsem mohl být s holkama a hrát si s malou, to bylo super,“ pochvaluje si Helcelet, který tak bude mít v létě i více prostoru se věnovat sportovním kempům pro děti, které chystá se svou partnerkou.