Osud listopadového maratonu v New Yorku je stále nejasný. Starosta města silně zasaženéh pandemií koronaviru Bill de Blasio řekl, že na rozhodnutí o případném zrušení závodu je ještě brzy. Masové akce se ale budou povolovat mezi posledními. Pořadatelé už podle něj pracují s náhradními variantami včetně virtuálního závodu.

Maraton v New Yorku je největší na světě, loni jeho cílem proběhlo rekordních 53.627 běžců. Letošní ročník je naplánovaný na 1. listopadu. Není jasné, zda se za zhruba pět měsíců situace v New Yorku stabilizuje natolik, aby ho bylo možné uspořádat. "Mluvíme s pořadateli, ale je příliš brzo na to, abychom došli k nějakému závěru," řekl De Blasio.

Vyjádřil ale pochybnosti, zda je při takovém počtu účastníků možné dodržovat bezpečné odstupy mezi lidmi. Hromadné akce jsou epidemiologicky velmi rizikové, proto se budou povolovat mezi posledními. "Myslím, že budeme hodně konzervativní ohledně těchto velkých shromáždění lidí, která mohou mít nejvíce negativní dopad na opětovné rozšíření tohoto onemocnění," uvedl.

Newyorský klub silničních běžců, který vedle maratonu pořádá v New Yorku i další velké běžecké závody, zatím zrušil veškeré své akce do poloviny srpna. Jako náhradu organizuje různé virtuální závody.

Maratony přinášejí americkým městům miliony dolarů. Ten loňský v New Yorku znamenal pro místní ekonomiku přínos 415 milionů dolarů (asi 10,3 miliardy korun), tvrdí poslední zveřejněná analýza.

Ve Spojených státech, které mají nejvíce nakažených koronavirem, by se na podzim měly uskutečnit ještě další dva maratony elitní kategorie World Marathon Majors. Na 14. září je z tradičního jarního termínu přesunut maraton v Bostonu, na 11. října je naplánovaný maraton v Chicagu.