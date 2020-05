Italský mítink Diamantové ligy bude letos přece jen v Římě

Italský mítink atletické Diamantové ligy se nakonec letos přece jen uskuteční v Římě. Tradiční závod Golden Gala se měl na rok přesunout do Neapole, protože se římský Olympijský stadion opravoval pro fotbalové mistrovství Evropy, ale plány se změnily. Závod byl kvůli koronaviru odložen z 28. května na 17. září.

Pokud to vývoj epidemie nemoci covid-19 v těžce postižené Itálii umožní, neuskuteční se mítink na Olympijském stadionu, ale na menším Stadiu dei Marmi. "Bude to Golden Gala pro Italy, ale to neznamená, že tam nebudou žádní zahraniční závodníci," řekl prezident Italské atletické federace Alfio Gomi.

Ačkoliv se sportovní akce po celém svět z preventivních důvodů konají bez diváků, Gomi je i v této oblasti optimistou. "Nepřemýšlíme o zavřených dveřích, ale o doširoka otevřených dveřích," řekl.