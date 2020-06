Češi budou opět světoví. Odstartují seriál, dorazí i cizinci!

Ve startovních listinách se to hemží jmény atletů ze Slovenska i Rakouska, kteří můžou nově cestovat do Česka bez omezení. „U Slováků jsme se dlouho báli, že nedorazí, pak to vypadalo, že jen na 48 hodin, a když se sešli dva Slováci v Praze, otevřely se hranice úplně,“ s úsměvem kvitoval setkání premiérů Babiše a Matoviče ředitel mítinku Miroslav Ševčík. Zahraniční hvězdou bude halový mistr Evropy na šedesátce Ján Volko.

V plánu při prvním letošním mítinku World Athletics Tour je ale také účast závodníků z Polska a Maďarska, kde je zatím režim cestování omezený. „Mají start v zahraničí zakázaný, ale vyjednala se možnost povolení na jednorázovou cestu,“ vysvětluje Ševčík.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková a trenér Jan Železný se objeví i na Julisce.

Vlastimil Vacek, Právo

Hlavním tahákem pro fanoušky u televizí (na stadion stále nemůžou, přímý přenos od 20.00) ale bude česká špička. Oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková, sprinter Pavel Maslák, překážkář Petr Svoboda, nabitá ženská osmistovka…

„Pro mě je Odložilův memoriál srdcová záležitost, na Julisce trénuju už čtrnáct let, poslední tři ročníky se mi povedlo vyhrát a většinou jsem hodil daleko,“ těší se Vadlejch.

Závod oštěpařek proběhne jako Memoriál Dany Zátopkové. „Chodila sem pravidelně, předávala i ceny a trenér Luděk Svoboda přišel s návrhem, abychom po ní ženský oštěp pojmenovali,“ líčí Ševčík. Házet ale nebude světová rekordmanka Barbora Špotáková, kterou v posledních týdnech pobolívala achilovka.