Násirová byla kvůli zmeškaným testům vyšetřována už v době MS

Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU) uvedla, že bahrajnská čtvrtkařka Salva Ajd Násirová byla vyšetřována kvůli porušení pravidel o nahlášení pobytu už v době loňského mistrovství světa, na němž si doběhla ve skvělém čase pro zlato. Podle agentury AP to znamená, že by v případě prokázání viny mohla o titul z říjnového šampionátu přijít. Násirové také hrozí, že se nebude moci zúčastnit olympijských her v Tokiu.