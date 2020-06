Hubert je letos prvním desetibojařem, který se dostal přes 8000 bodů, ale neoficiálně

Francouz Alex Hubert se jako první desetibojař letos dostal přes 8000 bodů. Bylo to ale v neoficiálním víceboji a pomáhal mu vítr do zad při stovce a dálce. Čtyřiadvacetiletý atlet, který má z loňska osobní rekord 7810 bodů, nasbíral 8113 bodů.

Vzhledem k omezením soutěží kvůli koronaviru si Hubert zorganizoval "závod", do kterého jako rozhodčí zapojil rodinu a blízké přátele. Používal elektronickou časomíru i větroměr a také dodržoval obvyklé pauzy mezi disciplínami.

Pokud by to byl oficiální závod, vylepšil by si Hubert osobní rekord vedle celkového součtu také v kouli (15,00 m), disku (43,96 m) a oštěpu (69,33 m). "Cílem tohoto závodu bylo otestovat si kondici a využít práci, kterou jsem odvedl. Teď je načase tohle skóre potvrdit v závodě," uvedl na instagramu.

Vícebojařské mítinky stejně jako ostatní atletické závody ochromila pandemie koronaviru. Lídrem zatím chudých letošních světových tabulek je Kubánec Leonel Suárez. Dvojnásobný bronzový medailista z olympijských her 21. března v Havaně nasbíral 7990 bodů.