Miminko i olympiáda v jednom roce? Možná si to maluju moc pozitivně, přemítá Mäki

Runway ruzyňského letiště znají především z odletů a příletů na závody či soustředění, příští víkend si na ní elitní čeští běžci zazávodí. Seriál běhů po letištních plochách Runway run, který začal v Karlových Varech a tento víkend pokračuje v Českých Budějovicích, vyvrcholí v Praze a vedle závodů pro veřejnost se uskuteční i netradiční souboj štafet. Kamarádky a soupeřky na středních tratích Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková se ujaly rolí kapitánek čtyřčlenných týmů na 1000–500–500–1000 metrů. „Všichni, které jsem oslovila, slíbili, že dorazí,“ těší 10. mílařku z ME v Berlíně Mezuliáníkovou. Do týmu zlákala vycházející čtvrtkařskou hvězdu Ladu Vondrovou, Filipa Šnejdra a Jana Friše. „Hlavně o Ladu byl boj, ale tým jsem sestavila dobře, závod je předem rozhodnutý,“ hecuje parťačku. Mäki vsadila na své blízké. „Poběží můj partner Filip Sasínek, toho jsem se ani neptala, oslovila jsem Pavla Masláka a uhrála to, že jsem kmotra jeho dcery, a pak poběží talentovaná Bára Malíková,“ plánuje Mäki, která ještě není rozhodnutá, zda se s ohledem na své těhotenství nepřesune do role „nehrající kapitánky“. Běží se v neděli 19. 7. v 16.15 (živě na ČT sport).