Něco takového dosud nezažila. Ale budu bojovat, slibuje Hejnová

Jak vás těší, že i s vašimi zkušenostmi zažijete něco nového? Organizátoři pojali curyšský mítink jako souboj Evropy, Severní Ameriky a zbytku světa na sedmi místech.

Beru to jako zpestření a zábavu. Každá poběžíme sama a na jiném stadionu, kde budou odlišné podmínky, takže to úplně spravedlivé nebude, ale je fajn, že to bude zase něco jiného.

Co vám proběhlo hlavou, když přišla pozvánka na mítink v Curychu, ale běžet budete v Nizozemsku?

Ze začátku to bylo zmatené, nikdo nevěděl, jak to bude vypadat. Myslela jsem, že bych mohla závodit v Česku, ale chtějí to promítat z předem vybraných míst najednou, i když si neumím představit, že odstartujeme ve stejný čas (organizátoři slibují technologii, kdy se odstartuje ve stejný moment, zpoždění bude mít jen obraz, který se synchronizuje – pozn. red.). Sice jsem musela do Holandska, ale aspoň je to zahraniční start a je příjemné, že mě pozvali, když vybírali jen tři lidi v disciplíně.

Dostala jste vybrat, kde chcete závodit?

Ne. Měli domluvenou Leu, která je domácí a poběží za Evropu a původně Dalilah Muhammadovou za Ameriku, kterou pak nahradila Georganne Molineová. Já budu reprezentovat svět a v Holandsku běží i holky štafetu na 3x100 metrů a Churandy Martina dvoustovku, tak to spojili.

Dopravu byste měla do Curychu určitě snazší…

To ano, ale takhle jsem letěla do Amsterdamu, odkud je to hodina a půl autem. Trochu komplikovanější to bylo, ale letěla jsem až den před závodem.

Jak složité je se nahecovat, když běžíte sama? Nebudete si připadat jako na tréninku?

Určitě se tolik nenahecujete, ale pořád víte, že to je závod. Budu bojovat. Budu si soupeřky aspoň představovat, protože s nimi se člověk vydá víc, když je vidí vedle sebe.

Místo obvyklejší čtvrtky se běží jen 300 metrů překážek. Vyhovuje vám to?

Třístovka je fajn, ale ta poslední stovka mi chybí. Na druhou stranu je to rychlejší a tolik to nebolí, což je pozitivní. Myslím, že v téhle fázi sezony je třístovka dobrá.

Také na ní držíte nejlepší světový výkon historie 38,16 z Chebu před sedmi lety.

To je příjemné, ani nevím, jak jsem mohla běžet tak rychle… (úsměv) Ale bylo to krátce před mistrovstvím světa v Moskvě, měla jsem formu, ten čas je fakt dobrý.

Vy už jste letos běžela jednu třístovku překážek za 40,37. Věříte ve výraznější posun, i když v sobotu na extralize se vám po týdenním tréninkovém kempu s dětmi na dvoustovce moc nevedlo.

Tam to bylo šílené, byla jsem dost unavená. Ale věřím, že jsem se dala dohromady, měla jsem dva dny volna, tak snad teď poběžím mnohem líp.

Co potom? Kdy se dočkáte i první čtvrtky překážek?

Ještě váháme, možná na extralize v Kladně nebo pak na mistrovství republiky v Plzni. Zahraničí nevím, Diamantové ligy oznamují program až těsně předem, ale ráda bych někde běžela.