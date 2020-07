První mistrovský titul je doma! Běžkyně Joglová může slavit, vylepšila si i osobák

Vylepšený osobák o více než minutu a k tomu titul domácí šampionky v půlmaratonu. Co víc by si dvaatřicetiletá běžkyně Marcela Joglová mohla přát? Závod, který se konal v Kostěnicích na Pardubicku suverénně ovládla. „Konečně jsem na trati prodala to, co jsem natrénovala," konstatovala závodnice, která v minulém roce překvapila na atletickém MS, když v katarském Dauhá skončila v maratonu na 20. místě.